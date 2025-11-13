Valve heeft een opvallend vernieuwde Steam-controller aangekondigd die een flinke verbetering lijkt ten opzichte van zijn eerdere versie

Valve heeft zojuist een reeks hardwareproducten onthuld, waaronder een gloednieuwe Steam Controller die erop lijkt de fouten uit het verleden recht te zetten.

De controller is volgens Valve compatibel met “elk apparaat dat Steam draait”, wat betekent: pc’s, handheld-pc’s én de nieuwe Steam Machine- en Steam Frame-systemen. Hij werkt ook met iOS en Android, al lijkt dat alleen via de Steam Link-app te kunnen.

Naast een Bluetooth-verbinding en bekabelde USB-C-mogelijkheden wordt de controller geleverd met de Steam Controller Puck. Dit is een plug-and-play-dongle met een vooraf gekoppelde verbinding met lage lag. De Puck kan bovendien worden gebruikt om de controller op te laden, naast de gebruikelijke bedrade laadopties.

Wat batterijduur betreft, claimt Valve dat de controller meer dan 35 uur meegaat op één lading. Hieronder vind je een selectie van de belangrijkste specificaties.

Swipe to scroll horizontally Compatibiliteit PC, Mac, iOS / Android via Steam Link Connectiviteit Steam Controller Puck, USB, Bluetooth Batterijduur 35+ uur Input TMR magnetic thumbsticks, grip sense, ABXY buttons, D-pad, L/R triggers, L/R bumpers, View button, Menu button, Steam button, QAM buttons, four remappable grip buttons, 2x haptic trackpads Haptics HD haptics Meer functies Steam Controller Puck oplader

Tweede keer beter?

(Image credit: Future)

Met deze nieuwe aankondiging is het moeilijk om niet terug te denken aan de lancering van de originele Steam Controller die in november 2015 verscheen.

Hoewel die controller heel innovatief was dankzij de focus op compatibiliteit met muis- en toetsenbordgames was het geen populair product. Hij werd dan ook al vier jaar na zijn release stopgezet.

Deze nieuwe versie lijkt echter een behoorlijke verbetering, vooral dankzij de toevoeging van extra thumbsticks. De eerste Steam Controller had slechts één kleine thumbstick, die onhandig geplaatst was en lastig te gebruiken.



Dit nieuwe ontwerp heeft er twee, en maakt gebruik van tunneling magneto-resistance (TMR): de huidige gouden standaard op het gebied van thumbsticktechnologie. Dankzij het gebruik van kleine magneten zijn TMR-thumbsticks duurzamer en betrouwbaarder dan traditionele potentiometers (die fysieke aanraking vereisen en daardoor sneller slijten).

We zijn echter nog niet volledig overtuigd van de vorm van de controller die om het zacht uit te drukken niet erg ergonomisch lijkt. Hopelijk voelt hij in de hand beter aan dan hij eruitziet, en er zijn gelukkig genoeg interessante functies om enthousiast over te worden.