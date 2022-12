Vergeet de volgende iPhone, de Galaxy S23 Ultra wordt de belangrijkste smartphone van 2023

Misschien denk je dat de lancering van de beste smartphone van het jaar gebeurt in september, wanneer Apple de nieuwe iPhone 15 aankondigt. Het gebeurt echter in februari met de aankondiging van Samsungs nieuwe flagship, waar alle andere smartphonefabrikanten vervolgens op moeten reageren. Wanneer we de Galaxy S23 Ultra zien bij Samsung Unpacked (ervan uitgaande dat hij daar verschijnt), is de belangrijkste vraag hoe Apple, Google en anderen hem gaan proberen te overtreffen.

Dat wordt dit jaar ook moeilijker dan tijdens voorgaande jaren. We hebben lang voor de release van een telefoon vaak al een een goed idee van de onderdelen die aanwezig zullen zijn. Aangezien veel smartphonefabrikanten ook onderdelen van dezelfde bedrijven gebruiken, is het moeilijk voor de fabrikanten om zich te onderscheiden van elkaar. Het is dus ook enigszins gewaagd om een telefoon uit te brengen in het begin van het nieuwe jaar en dus aan het begin van de smartphone-releasecyclus.

Een betere versie van de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Samsung lanceerde vorig jaar de Galaxy S22 Ultra met de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-processor (in sommige regio's). Dat was de beste chip op de markt buiten de iPhone-chip, maar hij was niet exclusief voor Samsung. Daarnaast was het tegen de tijd dat de Galaxy Z Fold 4 in augustus werd aangekondigd ook alweer tijd om over te stappen op de Snapdragon 8+ Gen 1.

Wat pas echt vervelend was, was dat de Galaxy S22 in sommige regio's (zoals de Benelux) niet eens een Qualcomm-processor kreeg, maar gebruik moest maken van Samsungs eigen Exynos-chip. Uit het testen van de twee versies blijkt namelijk ook dat de versie met de Qualcomm-chip beter presteerde dan de Exynos-versie.

Dit jaar pakt Samsung het anders aan. Niet alleen krijgt (waarschijnlijk) elke regio de nieuwe Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-processor op hun S23-modellen, maar Samsung biedt ook een betere versie van de chip aan dan de concurrentie. Dit wordt dus misschien de krachtigste telefoon die je kunt kopen. Volgens geruchten gaat Qualcomm namelijk de Snapdragon in de Samsung-telefoons overklokken om ze sneller te maken dan de andere Snapdragon 8 Gen 2-toestellen.

(Image credit: Qualcomm)

Natuurlijk zullen we voor het einde van 2023 wel weer snellere processors van Qualcomm voorbij zien komen. Samsung zal niet het hele jaar de beste prestaties houden, maar misschien kan het bedrijf wel de toppositie vasthouden tot het zichzelf eventueel weer kan overtreffen in augustus met een mogelijke Galaxy Z Fold 5.

De enige concurrentie die nog verrassend kan zijn, komt eventueel van de nieuwe MediaTek Dimensity 9200-processor die misschien verschijnt op toestellen zoals de Oppo Find N2. MediaTek heeft veel goede processors gemaakt voor midrange-apparaten en ook voor een aantal flagship-toestellen buiten de westerse markt. Deze nieuwste processor gaat de strijd aan met Qualcomms Snapdragon en MediaTek is flink aan het opscheppen over de grafische kracht van de chip. Die praat doet ons wel een beetje denken aan de console wars. We verwachten dan in ieder geval ook een flinke strijd tussen de twee chipsets.

Die enorme 200MP Samsung-camerasensor

Als je de geruchten over de Samsung Galaxy S23 een beetje hebt bijgehouden tot nu toe, dan weet je misschien al dat de Snapdragon 8 Gen 2 niet eens per se de meest interessante upgrade is van alle specificaties. Qualcomm is al maanden aan het hinten dat het de exclusieve partner voor de Galaxy S23 wordt, dus dat is geen nieuwe informatie meer. Het is juist de Samsung 200MP-camerasensor met zijn flinke resolutieverhoging waar wij het meest geïnteresseerd in zijn.

Qualcomm zegt dat de Snapdragon 8 Gen 2-beeldsignaalprocessor geschikt is om 200MP-afbeeldingen te verwerken, maar dat betekent niet dat de meeste fabrikanten proberen om een extreem hoge hoeveelheid sensordata te gebruiken. Samsung voegt volgens geruchten waarschijnlijk ook de Samsung Semiconductor ISOCELL HP2-sensor toe om de concurrentie te verpletteren op het gebied van low-light-fotografie (naast natuurlijk op het gebied van de resolutie).

Het gaat echter om meer dan alleen het aantal pixels bij het maken van goede foto's. Je hebt niets aan een hoge resolutie als de pixels te klein zijn om genoeg licht te vangen voor een goed beeld. Telefoons hebben ook snelle lenzen nodig en goede camerasoftware om alles bij elkaar te brengen. Door onze ervaringen met de beste Samsung-telefoons kijken we ook zeker uit naar de beelden die de Galaxy S23 kan produceren met de nieuwe camera.

De Motorola Edge 30 Ultra gebruikt een 200MP Samsung-sensor (Image credit: Future)

Apple en Google krijgen het nog lastig als de nieuwe camera het ook inderdaad waar gaat maken. Beide concurrenten kunnen er natuurlijk ook nog voor kiezen om deze nieuwe cameramodule zelf ook te gaan gebruiken. De Samsung Semiconductor-camerasensors zijn namelijk via wetgeving afgeschermd van de afdeling die de mobiele apparaten maakt voor dit soort redenen.

Samsung verkoopt namelijk sensors aan andere smartphone-fabrikanten, zoals aan Motorola (zie de Motorola Edge 30 Ultra). Samsung-telefoons gebruiken dan vaak juist weer camerasensors van Sony en andere camerabedrijven.

Niet op de volgende Apple iPhone of Google Pixel

We verwachten niet dat Apple of Google zal gaan upgraden naar een 200MP-sensor. In ieder geval niet bij de Apple iPhone 15 Pro (of de mogelijke iPhone 15 Ultra) of de Google Pixel 8 Pro (of de mogelijke Pixel Ultra). Dat past gewoon niet bij wat ze in het verleden hebben gedaan en ook niet echt bij de camerastijl van deze concurrenten.

Apple heeft recent pas de 12MP-sensor op de iPhone vervangen door een grotere 48MP-sensor, maar komt duidelijk nog niet in de buurt van de 108MP op de Samsung Galaxy S22 Ultra die bovenaan staat op onze lijst van de smartphones met de beste camera's. Natuurlijk is de uiteindelijke grootte van de sensors op die apparaten nog steeds vrij vergelijkbaar en beide bedrijven verkleinen de afbeeldingen ook standaard naar een iets beter hanteerbare grootte.

We verwachten bij de komende paar generaties van Apple dus nog geen grootschalige upgrades voor het aantal pixels. Apple houdt ervan om een beetje te stagneren qua resolutie en dan even te focussen op de camerasoftware om daar eerst het best mogelijke resultaat mee te bereiken, voordat ze weer een hardware-upgrade doen.

Verwacht geen 200MP-sensor op de volgende Google Pixel (Image credit: Peter Hoffmann)

Google maakt daarentegen veelal gebruik van AI om de camerabeelden te verbeteren. De Pixel 7 Pro gebruikt prima sensors en lenzen, maar het is eigenlijk ook niets bijzonders. De focus ligt vooral op de Google Tensor G2-chip die gebruikmaakt van zijn eigen unieke beeldverwerkings- en bewerkingsfuncties en dus alleen op de Google Pixel 7-modellen te vinden is. Deze functies zijn erg effectief, maar ze zijn wel afhankelijk van de bestaande beeldkwaliteit die door de sensors en lenzen worden vastgelegd.

Het zal dus ook lastiger zijn voor Google om zijn optische beeldkwaliteit te verbeteren om met Samsung te concurreren, dan het is voor Samsung om de Galaxy S23 Ultra nieuwe AI- en softwareverbeteringen te geven om de resultaten van Google op dat vlak te evenaren. Met een fantastische nieuwe sensor en goede lenzen hoeft Samsung ook de foto's niet al te veel te bewerken met software om ze bijvoorbeeld digitaal scherper te maken of om verder in te kunnen zoomen. De camera zelf doet in dit geval het meeste werk.

SOS-noodberichten via satelliet zullen we ook meer terugzien

We horen ook uit bepaalde hoeken dat Samsung gaat werken met Iridium Communications aan een berichtensysteem dat via satellieten werkt en vergelijkbaar is met de SOS-noodmelding via satelliet die Apple heeft toegevoegd aan de iPhone 14-reeks. Satellietverbindingen zien we het komende jaar nog wel vaker voorbij komen.

We verwachten dat meerdere concurrenten een vorm van satelliet-noodberichten gaan ondersteunen, dus dat zal wel een standaardfunctie zijn tegen de tijd dat de volgende iPhone uitkomt. De rest van de telefoonfabrikanten moeten nu natuurlijk ook bergbeklimmers de mogelijkheid geven om noodberichten te versturen.

Concurrentie kan winnen op batterijduur en oplaadsnelheid

Er zijn wel een aantal punten waarop Samsung de lat niet echt bepaald heel hoog legt. Daar is dus nog ruimte voor de concurrentie om het te winnen van Samsung, zoals wel wel vaker zien in die categorieën. Zo zijn Samsungs batterijen eigenlijk gewoon niet groot genoeg en laden Samsung-toestellen ook niet zo snel op als bijvoorbeeld de beste OnePlus-smartphones. Apple en Google mogen van ons ook best wat verbeteren op dat vlak.

Er waren ook even geruchten dat Samsung de vingerafdrukscanner ging verbeteren, maar het lijkt er inmiddels op dat ze bij de huidige versie blijven. De nieuwste Qualcomm 3D Sonic Max-sensor kan zelfs meerdere vingers tegelijk registreren en we verwachten die sensor ook terug te zien op concurrerende telefoons. Veiligheid lijkt het komende jaar ook een speerpunt te worden, dus dit kan een belangrijke upgrade zijn.

Samsung past geen verbeteringen toe die we echt nodig hebben

We gaan er ook maar niet vanuit dat Samsung in 2023 het OneUI-besturingssysteem gaat verbeteren. Het verschil tussen Samsungs software en de Google Pixel-versie van Android is ook steeds beter te merken. Samsung moet ook een beetje met de tijd meegaan en het besturingssysteem moderniseren, anders verliezen ze misschien toch wat klanten aan de concurrenten die dichter bij het overzichtelijke design van Google blijven.

Het wordt waarschijnlijk voor de meesten van ons een lastig jaar financieel gezien, maar we hebben geen geruchten gehoord die suggereren dat Samsung daar misschien rekening mee gaat houden. We horen juist dat de nieuwste telefoons van Samsung en Apple meer gaan kosten. Dat zou volgens ons een verkeerde beslissing zijn en het biedt dan ook een kans voor de rivalen om wel een lagere prijs te bieden en klanten weg te kapen.

We weten op welke vlakken Samsung dit jaar de beste wil zijn. Ze zetten in op high -end-processors en -camerasensors die de concurrentie misschien niet kunnen evenaren. Daaraan zien we dus ook hoe hoog Samsung de lat legt voor het komende jaar. We hopen dat er niet alleen rivalen naar voren komen die het nog beter willen doen op die vlakken, maar dat er juist ook wat goedkopere toestellen verschijnen die zich juist focussen op de batterij- en veiligheidsverbeteringen die Samsung mist.