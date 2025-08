Windows 10-pc's krijgen update naar Windows 11 aangeboden, terwijl ze niet aan de vereisten voldoen

Er zijn meldingen dat Windows 10-pc's een update naar Windows 11 aangeboden krijgen, ook al voldoen ze niet aan de vereisten daarvoor. Het Duitse Born City maakt hiervan melding (via Neowin) en heeft het over een incident met hun Dell Latitude 7490.

Die laptop draait op Windows 10 22H2 en krijgt om de paar maanden een update naar Windows 11 aangeboden, ook al is hij niet compatibel met het besturingssysteem. De auteur zegt dat hij de melding herhaaldelijk moet afwijzen.

Bovendien nam een lezer contact op met Born City om uit te leggen dat zijn Lenovo IdeaPad, die ook versie 22H2 van Windows 10 gebruikt, een upgrade naar Windows 11 kreeg aangeboden, ondanks dat TPM 2.0 was uitgeschakeld (dit is een harde vereiste voor Windows 11).

Verder wijst het bericht op eerdere incidenten eerder dit jaar, waarbij een IT-beheerder van een bedrijf contact opnam met Born City om te klagen dat meerdere pc's zonder hun medeweten automatisch waren geüpdatet naar Windows 11 24H2 (ook vanaf Windows 10 22H2). Alle gebruikelijke updateprocedures voor deze zakelijke toestellen werden hier omzeild.

Wat is er aan de hand?

(Image credit: Future / Jeremy Laird)

De auteur van het artikel vraagt of andere lezers ook deze meldingen voor Windows 11-updates hebben gezien op pc's die ze niet zouden moeten krijgen. Opvallend is dat er geen reacties zijn waarin andere mensen zeggen dat ze dit ook hebben meegemaakt. Ook op andere fora, waaronder Reddit, vinden we geen meldingen terug. Het lijkt dus op een zeer kleine groep gebruikers te gaan.

Tijdens onze zoektocht op Reddit vonden we wel meldingen uit begin 2023 over een gelijkaardige voorval. Destijds vertelde Microsoft ons het volgende: “Deze incompatibele apparaten voldeden niet aan de minimumvereisten om Windows 11 te kunnen draaien. Apparaten die dit probleem ondervonden, konden het installatieproces van de upgrade niet voltooien.” Dit was een bug die nog dezelfde dag werd verholpen.

Er zijn ook eerdere meldingen van Windows 10-gebruikers die de Windows 11-update ontvingen ondanks dat ze TPM 2.0 hadden uitgeschakeld. Wat betekent dit allemaal? Het lijkt een terugkerende bug te zijn in Windows 10 die slechts een minimale hoeveelheid gebruikers treft.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Er zijn theorieën dat Microsoft op de een of andere manier Windows 11-upgrades afdwingt om het aantal gebruikers van het nieuwere besturingssysteem te vergroten. Windows 10 ontvangt binnenkort ook geen updates meer.

Die theorie is eigenlijk zo gek nog niet, aangezien de getroffen gebruikers telkens een pc hadden die TPM 2.0 wel ondersteunt. Ze hadden dit alleen handmatig uitgeschakeld in de BIOS om op die manier de update naar Windows 11 in de kiem te smoren.

Neowin wijst erop dat een recente update voor zowel Windows 10 als 11, die pc's kan dwingen om te upgraden naar een nieuwere versie, hier mogelijk iets mee te maken heeft.

Wat moet je doen bij dit soort meldingen?

De vraag die je je op dit moment mogelijk stelt, is wat je moet doen als je een melding krijgt over de Windows 11-update op een incompatibele pc. Het simpele antwoord is: update niet. Om te beginnen kan de update mislukken (vooral omdat deze mogelijk per ongeluk wordt aangeboden), zoals ook bij eerdere gevallen het geval was. Zelfs als de update zou slagen, is het onzeker of er in de toekomst geen problemen zullen ontstaan met die Windows 11-installatie.

Als je je zorgen maakt over het naderende einde van Windows 10, bedenk dan dat je je nu kunt aanmelden voor een extra jaar gratis updates. Op die manier stoppen de updates niet niet in oktober 2025, maar in oktober 2026. Het enige wat je hoeft te doen is je pc-instellingen synchroniseren met OneDrive. Dat geeft je voldoende ademruimte om te bedenken wat je gaat doen.