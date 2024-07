Microsoft waarschuwt Windows 11-gebruikers: update nu of onderga de gevolgen

Microsoft heeft zojuist Windows 11-gebruikers gewaarschuwd dat als ze niet op de nieuwste versie van het besturingssysteem zitten, namelijk 23H2, hun versie binnenkort niet meer wordt ondersteund. Dat wil zeggen dat ze ook geen beveiligingsupdate meer zullen ontvangen.

In deze herinnering 90 dagen voor de ondersteuning daadwerkelijk stopt, heeft Microsoft Windows 11-gebruikers laten weten dat ze binnenkort niet langer veilig op Windows 11 22H2 kunnen blijven werken. De exacte datum voor het officiële einde van de ondersteuning is 8 oktober 2024. Bovendien zullen zakelijke gebruikers die nog op 21H2 zitten ook geen updates meer krijgen.

Kortom, het is Windows 23H2 of niets vanaf oktober 2024. Microsoft zelf zegt het volgende: "De aankomende beveiligingsupdate van oktober 2024, die op 8 oktober 2024 wordt uitgebracht, zal de laatste update zijn die beschikbaar is voor deze edities. Na deze datum zullen apparaten met deze edities niet langer maandelijkse beveiligings- en preview-updates ontvangen die bescherming bieden tegen de nieuwste bedreigingen."

Het is nu of nooit

We raden aan dat Windows 11 22H2-gebruikers upgraden naar de nieuwste versie (23H2), maar het is mogelijk dat dit niet meer de meest recente versie zal zijn in oktober 2024. Vergeet niet dat de 24H2-update volgens de geruchten in september komt, dus in oktober zal die waarschijnlijk beschikbaar zijn voor iedereen.

Dus sommigen willen misschien nog even wachten en kijken misschien of ze meteen naar 24H2 kunnen gaan. Hoe dan ook, je zult in oktober iets moeten doen, want je kunt niet op 22H2 (of 21H2) blijven zitten en je pc veilig houden. Zoals Microsoft opmerkt, ben je zonder beveiligingsupdates kwetsbaar voor allerlei gevaren.

Wat Microsoft normaal gesproken doet om gebruikers met oudere versies veilig te houden, is updates forceren, naar 23H2 in dit geval. In het ondersteuningsdocument wordt nu echter alleen gesproken over de geforceerde updates voor zakelijke apparaten. Normaal gesproken, worden consumenten hier vermeld, maar vreemd genoeg is dat nu niet zo. Het zal op termijn duidelijk moeten worden of het gaat om een foutje in het document of dat consumenten daadwerkelijk geen geforceerde updates zullen ontvangen.