Slimme bril van Samsung is gelekt en zou één groot voordeel hebben

Meta is waarschijnlijk de grootste naam in slimme brillen op dit moment, maar dat zal wellicht niet lang meer zo blijven, want Samsung komt met een eigen slimme bril. En op basis van een nieuw lek lijkt hij erg op de Meta Ray-Ban, maar met minstens één duidelijk voordeel.

Android Headlines heeft renders gedeeld van de Samsung Galaxy Glasses en voor het grootste deel ziet hij eruit als een gewone bril. Het enige echte verschil zijn de cameralenzen aan de randen van het montuur. Dit ontwerp lijkt ook op veel slimme brillen van Meta, die eveneens een camera aan elke kant hebben en gelijkaardige glazen.

Ook de functies lijken op elkaar. Android Headlines legt uit dat deze eerste slimme bril van Samsung geen scherm heeft, maar dat je, omdat hij op Android XR draait, met Gemini kunt praten om bijvoorbeeld borden te vertalen en foto's te maken, terwijl Google Maps je routebeschrijvingen kan geven.

Het is een vergelijkbaar idee als de Ray-Ban Meta, maar bij die bril ben je gebonden aan de AI van Meta, die niet zo geavanceerd of populair is als die van Google. Samsung zou daar dus een groot voordeel kunnen hebben.

Vervolgens heeft Meta de merken Ray-Ban en Oakley op de bril staan, wat waarschijnlijk aantrekkelijker is dan het Samsung-merk. We weten echter al dat toekomstige Samsung-monturen in samenwerking met Warby Parker en Gentle Monster zullen worden gemaakt.

En als je teleurgesteld bent dat er geen scherm op deze bril zit, hoef je niet lang meer te wachten op een model met een scherm. Die komt volgens Android Headlines in 2027 uit. Dit eerste model zonder scherm zal waarschijnlijk vóór eind 2026 verschijnen en er gaan geruchten dat de prijs tussen de 379 en 499 dollar zal liggen, wat ongeveer overeenkomt met de prijsstelling van Meta.

Android Headlines speculeert ten slotte dat de Galaxy Glasses kort geteased zullen worden bij de verwachte lancering van de Galaxy Z Fold8 en Z Flip8 in juli. De bril zou wel niet meteen in de verkoop gaan.