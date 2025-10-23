Deze usb-sticks zien eruit als waskrijtjes en zijn verrassend goedkoop

Altijd al een usb-stick in de vorm van een waskrijtje willen hebben? Vanaf nu kan dat dankzij de samenwerking van Sandisk en Crayola. Ze hebben de eerste officieel gelicenseerde Crayola usb-stick gemaakt die vanaf vandaag verkrijgbaar is. Het gaat trouwens om een usb-stick met USB-C-poort en niet met de oude USB-A-poort.

Er zijn meerdere kleuren beschikbaar, waaronder Mango Tango, Cerulean Blue, Electric Lime en Vivid Violet. Zelfs de verpakking van de usb-stick lijkt op het doosje van waskrijt om het nostalgische gevoel nog sterker te maken. Wanneer de stick wordt aangesloten op een computer verschijnt er daarnaast een Crayola-pictogram in de Verkenner.

Image 1 of 2 (Image credit: Sandisk) (Image credit: Sandisk)

De Sandisk Crayola USB-C Flash Drive is ten slotte verkrijgbaar met 64GB, 128GB en 256GB opslag via de webshop van Sandisk en geselecteerde retailers. De versie van 64GB kost 15,99 euro, die van 128GB kost 20,99 euro en die van 256GB kost 30,99 euro. Gebruikers ontvangen momenteel bij aankoop van een van de usb-sticks een 3-maandenabonnement op de Crayola Create & Play-app en Thinking Sheets.