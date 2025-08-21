Van fashion tot gaming: mijn hands-on recap van JBL op Gamescom 2025

JBL was dit jaar prominent aanwezig in het business-gedeelte van Gamescom 2025 in Keulen. Het merk, dat voor velen inmiddels synoniem staat met draagbare speakers, zette dit keer niet de luidsprekers maar de koptelefoons, earclips en gamingheadsets in de schijnwerpers. Tijdens een besloten netwerkborrel en presentatie kwam niet alleen de nieuwe productlijn voorbij, maar ook een ambitieuze toekomstvisie waarin kunstmatige intelligentie jouw audio-ervaring volledig automatisch regelt.

Dat JBL zich stevig in de markt heeft genesteld, werd duidelijk tijdens de borrel voorafgaand aan Gamescom. Waar mensen vroeger vertelden dat ze een speaker hadden, zeggen ze nu simpelweg dat ze een “JBL” hebben – net zoals we AirPods vaak niet meer oordopjes noemen. Met die merkbekendheid in de rug wil JBL nu een stap verder gaan en de manier waarop we naar audio kijken opnieuw vormgeven.

AI die voor je werkt

Tijdens de presentatie stond die visie centraal. In plaats van dat jij actief instellingen moet aanpassen, wil JBL dat AI je leven makkelijker maakt. Denk aan een scenario waarin je AI herkent dat je een etentje hebt, waarna de speakers automatisch overschakelen naar een rustige playlist op laag volume. Of wanneer je neerploft op de bank: je geluid wordt vanzelf aangepast naar een bioscoopervaring. Ook kleine zaken – zoals simpelweg zeggen dat je meer vocal clarity wilt – zouden in de toekomst direct geregeld worden zonder dat je door menu’s hoeft te bladeren.

Hands-on met de nieuwe producten

Voor de mensen die niet het nieuwsbericht over de nieuwe JBL-aankondigingen hebben gelezen, is hier een opsomming.

JBL Soundgear Clips: Lichtgewicht earclips met transparant design, 32 uur batterij, IP54-certificering en vijf kleuren.

Lichtgewicht earclips met transparant design, 32 uur batterij, IP54-certificering en vijf kleuren. JBL Sense PRO: Premium open-ear koptelefoon met 16,2 mm drivers, Hi-Res Audio Wireless, adaptive bass boost en luxe (maar forse) case.

Premium open-ear koptelefoon met 16,2 mm drivers, Hi-Res Audio Wireless, adaptive bass boost en luxe (maar forse) case. JBL Quantum 950: High-end gamingheadset met base station, hot-swappable batterijen, head tracking en Hi-Res audio.

High-end gamingheadset met base station, hot-swappable batterijen, head tracking en Hi-Res audio. JBL Quantum 650: Middenklasser met veel functies van de 950, maar eenvoudiger materiaal en zonder batterijstation.

Middenklasser met veel functies van de 950, maar eenvoudiger materiaal en zonder batterijstation. JBL Quantum 250: Instapmodel, bedraad en lichtgewicht, gericht op beginners.

Instapmodel, bedraad en lichtgewicht, gericht op beginners. QuantumENGINE-software: Nieuwe versie met Spatial Sound en centrale interface voor alle Quantum-headsets.

JBL Quantum 950

De Quantum 950 is zonder twijfel het paradepaardje van JBL’s line-up. Je merkt meteen dat dit geen lichtgewicht instapmodel is: de headset voelt robuust en heeft net genoeg gewicht om premium aan te doen zonder vermoeiend te zijn. De hoofdband is stevig en ruim verstelbaar, terwijl de oorschelpen groot en zacht zijn. Ze sluiten goed af, maar zonder het gevoel dat je in een vacuüm zit. De passieve noise cancelling was uitstekend. Gamescom is intens luid, en dat merkte je niet als je de koptelefoon op had gezet.

Wat mij vooral overtuigde, was de modulariteit. De oorschelpen zijn los te halen, de hoofdband en microfoon zijn eenvoudig vervangbaar, en vrijwel elk onderdeel kan worden aangepast. Voor gamers die intensief gebruikmaken van hun headset en wel eens onderdelen slopen, is dat een gigantisch pluspunt. Vergelijk dat maar met een Logitech- of Razer-headset: daar moet je meestal meteen een compleet nieuw model kopen als er iets stukgaat.

Dan is er nog het base station met hot-swappable batterijen. JBL levert twee accu’s mee: eentje in de headset, eentje in de lader. Loopt de eerste leeg, dan klik je de andere erin en speel je verder zonder ook maar een seconde onderbreking. Dat klinkt misschien banaal, maar wie ooit midden in een ranked match een lege headset had, weet hoe frustrerend dat kan zijn. Ik gebruik zelf de SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless met hetzelfde principe, en sindsdien wil ik nooit meer anders. JBL’s uitwerking voelt solide, en het station zelf is compact en strak vormgegeven.

Tijdens gameplaydemo’s (geen actieve gameplay, we keken naar gameplay) met Death Stranding en Call of Duty: Vanguard kwam de head tracking echt tot leven. Draai je je hoofd, dan draait het geluid subtiel mee , alsof je daadwerkelijk in de ruimte staat waar de game zich afspeelt. Toen ik even wegleunde om iets te zeggen tegen een JBL-medewerker, hoorde ik het geluid “achter” me vandaan komen. Dat effect is bijzonder indrukwekkend, al blijft de vraag hoe goed het werkt tijdens lange speelsessies.

Een klein vraagteken is de microfoonkwaliteit. Die kon ik op de beursvloer niet testen, en dat is cruciaal voor een gamingheadset van dit kaliber. Als de mic tegenvalt, kan dat een flinke domper zijn, hoe goed de rest ook klinkt.



Nog heel even over de prijs: 349,99 euro is aan de dure kant voor een gaming headset. Ik wil ook niet heel lullig overkomen, maar ik vermoed dat de meeste gamers voor de gevestigde gamemerken gaan en niet meteen voor JBL. Daarbij zijn de interessante kleuren wellicht niet de juiste kleuren voor de gamingmarkt, maar daar kan ik wel eens ongelijk in hebben, want onder andere de hoofdredacteur was meteen verliefd op de paarse variant.

JBL Quantum 650 en 250: Goed en minder goed

De Quantum 650 is de middenklasser in de lijn en voelt verrassend gelijkwaardig aan de 950. Het grootste verschil zit hem in de materialen: de oorschelpen zijn van foam in plaats van kunstleer, waardoor ze net wat minder luxe aanvoelen. Ook ontbreken enkele high-end features zoals de hot-swappable batterijen.

Maar eerlijk: voor 149,99 euro krijg je hier wel ontzettend veel headset voor je geld. De spatial sound is overtuigend, het draagcomfort is dik in orde en de connectiviteit is ruim voldoende. Voor wie de 950 te duur vindt, is dit model een hele aantrekkelijke optie.

De goedkoopste van het trio is de Quantum 250. Bedraad, lichtgewicht en met een prijskaartje van slechts 59,99 euro is dit duidelijk gericht op beginnende gamers of casual gebruik. Het geluid is zoals je van JBL mag verwachten prima, maar de hoofdband klemde bij mij te strak. Dat haalt veel comfort weg, zeker tijdens langere sessies. Als pure budgetkeuze is dit een degelijke headset, maar hij mist de finesse van zijn grotere broers.

JBL Soundgear Clips: modeaccessoire met tech-twist

De grootste verrassing waren misschien wel de Soundgear Clips. Deze earclips zijn ontworpen als een mix tussen sieraad en audio-gadget, en dat merk je meteen. Transparant materiaal, lichte bouw, en een case die retro-technologisch aanvoelt: bijna alsof je een Y2K-gadget uit de vroege 2000’s in handen hebt. Het deed mij meteen denken aan de transparante case van de Sony WF-C710N oordopjes of van die transparante GameBoy Advances.

Het idee om audio te combineren met fashion doet denken aan de Garmin Lily 2 in de smartwatchwereld: een product dat je draagt om hoe het eruitziet, niet alleen om wat het kan. Op Gamescom was het hygiënisch gezien niet ideaal om ze daadwerkelijk in je oor te steken, maar zelfs opgeklipt voelde het design fijn.

Qua specs zijn de Clips verrassend capabel: 32 uur batterijduur inclusief case, snelladen en IP54-certificering. Daarmee zijn ze niet enkel een mode-item, maar ook echt bruikbaar in het dagelijks leven.

JBL Sense PRO: de open-ear trend gaat nergens naar toe

Tot slot de Sense PRO, JBL’s nieuwste open-ear koptelefoon. De bouwkwaliteit en afwerking zijn premium, met stevige materialen en een luxueus ogende case. Maar eerlijk is eerlijk: die case is gigantisch. Voor een product dat bedoeld is om mee te nemen, voelt dat een tikje onpraktisch.

Qua geluid scoort de Sense PRO goed. De drivers leveren heldere audio met voldoende bass-ondersteuning, al blijft open-ear altijd wennen als je gewend bent aan de isolatie van in-ears of gesloten headsets. JBL legt hier sterk de nadruk op gesprekskwaliteit, met vier microfoons en voice pickup-sensoren. Gamescom was door het lawaai eigenlijk de perfecte plek om dit te testen, maar helaas waren er geen testunits beschikbaar om telefoongesprekken mee te voeren.

Voor wie fan is van open-ear designs, lijkt dit een van de betere opties te worden. Voor mij persoonlijk blijft het een nicheproduct, maar JBL’s uitvoering is solide.

Een geslaagd GamesCom 2025 voor JBL

Met hun aanwezigheid op Gamescom 2025 liet JBL zien dat ze méér willen zijn dan het merk van de populaire Bluetooth-speakers. Hun toekomstvisie op AI-gestuurde audio klinkt ambitieus en interessant, maar het zijn vooral de nieuwe producten die interessant zijn.

De Quantum 950 is een serieuze uitdager voor gevestigde high-end gamingheadsets hoewel de prijs nog steeds behoorlijk hoog ligt, de 650 biedt uitstekende waarde, en de Soundgear Clips brengen mode en audio dichter bij elkaar. De Sense PRO is luxueus, maar kampt met een onhandig grote case. De 250 vind ik niet zo bijster interessant en had van mij niet gehoeven.

Of JBL hiermee écht terrein wint in de drukke gamingmarkt, moet de tijd uitwijzen. Maar één ding is duidelijk: JBL ziet zichzelf niet langer alleen als speakermerk, maar als een lifestyle-icoon dat in elk scenario een rol wil spelen.