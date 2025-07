Klant koopt foutief afgeprijsde monitor voor 11 euro en moet nu schadevergoeding van 250 euro betalen

Het is moeilijk om nee te zeggen tegen een mooie korting, maar er bestaat wel zoiets als te mooi om waar te zijn. Daar is TikTok-gebruiker Glitterstaaf op een pijnlijke manier achter gekomen. Ze zag namelijk dat deze monitor van CHiQ afgeprijsd was van 119,99 euro naar 11,90 euro bij bol en die deal kon ze niet laten liggen. Achteraf bekeken, had ze dat beter wel gedaan.

Schadevergoeding van 250 euro

Zo gezegd, zo gedaan. De twintiger kocht de monitor voor nog geen 12 euro, het pakket werd enkele dagen later geleverd en in de doos zat ook gewoon de juiste monitor, die normaal 120 euro kost. De reacties op het filmpje waarschuwden haar dat ze wellicht een mail van bol zou ontvangen waarin zou staan dat het om een foutje ging en dat ze het resterende bedrag zou moeten betalen. Dat is ongeveer wat er gebeurde.

Even later volgde een tweede video op TikTok waarin Glitterstaaf een mail van bol toont. Daarin staat dat de CHiQ-monitor vanwege een evidente prijsfout voor 11 euro werd aangeboden. De bestelling is, volgens bol, volgens hun algemene voorwaarden geannuleerd, maar toch geleverd vanwege een logistieke fout. Daarna volgt erg pijnlijk nieuws.

In tegenstelling tot wat er in sommige reacties stond, vraagt bol niet om het resterende bedrag te betalen. Er wordt eerst geëist om een schadevergoeding van 250 euro te betalen en vervolgens om de monitor binnen vijf dagen te retourneren. De reden hiervoor wordt omschreven als "kennelijk misbruik van een evidente vergissing" en de schadevergoeding dient als compensatie voor misgelopen inkomsten en systeemmisbruik.

Mag bol deze schadevergoeding vragen?

Bol schudt dit alles niet zomaar uit hun mouw. Op de website van de Consumentenbond staat omschreven wat er moet gebeuren bij dit soort onrealistisch hoge kortingen, waarbij de verkoper een veel te lage prijs vraagt. De Consumentenbond omschrijft het als volgt: "Als je bestelling is bevestigd, mag je ervan uitgaan dat de prijs op de website klopt. Maar ook hiervoor geldt dat dit anders ligt als je kon weten dat die prijs niet klopte. Bijvoorbeeld als de prijs die op de website staat veel te laag is. Dan had je kunnen weten dat de verkoper een verkeerde prijs heeft aangegeven. Neem bij twijfel vooraf contact op met de verkoper. En vraag of de prijs klopt."

De vrouw had hier in principe contact moeten opnemen met bol om te dubbelchecken of deze korting wel correct was. In de plaats daarvan heeft ze gewoon een bestelling geplaatst, terwijl ze wist dat het wellicht om een foutje ging. Dit is dan ook het "kennelijk misbruik" waar bol het over heeft en waarom er een schadevergoeding wordt gevraagd.