Logitech MX Master 4 ondersteunt als eerste native haptische feedback in Windows 11

Logitech kondigt vandaag native haptische ondersteuning aan voor de MX Master 4 op Windows 11. Daarmee is Logitechs vlaggenschipmuis de eerste productiviteitsmuis met native haptische feedback voor Microsofts besturingssysteem.

De nieuwe integratie brengt hardware en software dichter bij elkaar en geeft gebruikers subtiele, duidelijke trillingsfeedback tijdens specifieke acties in Windows 11. Denk aan het uitlijnen van objecten in PowerPoint of het vastklikken en vergroten van vensters. Zo krijgen gebruikers niet alleen visuele, maar ook voelbare feedback tijdens hun dagelijkse workflow.

Bestaande MX Master 4 gebruikers kunnen de nieuwe functionaliteit vanaf vandaag activeren via een snelle firmware update in Logi Options+, in combinatie met de nieuwste versie van Windows 11.

Tastbare precisie

Met native haptische feedback voelt de MX Master 4 nauwkeuriger, responsiever en natuurlijker aan binnen Windows 11. De subtiele fysieke feedback helpt gebruikers om interacties beter te herkennen zonder hun concentratie te onderbreken.

Dat maakt de muis vooral relevant voor professionals die veel werken met visuele precisie, multitasking en creatieve tools. Van het positioneren van elementen in presentaties tot het organiseren van vensters op een druk bureaublad: de MX Master 4 voegt een extra laag controle toe aan handelingen die dagelijks terugkomen.

De MX Master 4 is ontworpen om mee te groeien met de toekomst van digitaal werk en creatieve workflows. Naarmate het Windows 11 ecosysteem zich verder ontwikkelt, wordt ook de ondersteuning voor extra haptische feedback uitgebreid, zowel binnen Windows 11 als in applicaties van derden.

Daarnaast is de muis voorbereid op toekomstige app-specifieke profielen en integraties voor ontwikkelaars. Daarmee wordt haptische feedback niet alleen een nieuwe manier om Windows 11 te bedienen, maar ook een basis voor slimmere, meer contextuele interacties in professionele workflows.

Per 20 mei 2026 blijft de MX Master 4 de enige productiviteitsmuis die deze native haptische integratie voor Windows 11 gebruikers beschikbaar maakt via een eenvoudige firmware update.