Logitech lanceert nieuwe muis met ingebouwde polssteun

Logitech heeft vandaag de lancering aangekondigd van Signature Comfort Plus, de nieuwste toevoeging aan Logitech’s Signature-serie van alledaagse hulpmiddelen die zijn ontworpen voor modern werk en leven. Signature Comfort Plus is ontworpen voor lange dagen aan het bureau, waarop zakelijke en persoonlijke taken in elkaar overlopen. Het vermindert de kleine, herhaaldelijke frictie van het constant schakelen tussen taken en apparaten, en zorgt voor een soepelere dagindeling dankzij verbeterd comfort, stillere muisklikken en eenvoudige bediening. De nieuwe, op comfort gerichte productlijn bestaat uit de Signature Comfort Plus M850 L-muis met zachte handpalmsteun en de MK880 Signature Comfort Plus- toetsenbord- en muis set. De productlijn bevat daarnaast ook de M840 L-muis zonder handpalmsteun.

Gebouwd voor lange, volle dagen aan het bureau

Signature Comfort Plus is ontworpen om comfort en alledaags gemak te verbeteren. De M850 L-muis introduceert Logitech's eerste ontwerp met een zachte handpalmsteun, gecombineerd met een ergonomische vorm voor de rechterhand en rubberen zijgrepen voor een meer ontspannen gevoel tijdens lange werkuren. De handpalmsteun is in de praktijk getest door professionals en is precies afgestemd op de lange dagen aan het bureau die mensen daadwerkelijk maken. De MK880 Signature Comfort Plus-combo bevat daarnaast een toetsenbord met diepe, comfortabele toetsen, een polssteun van dubbel schuim en gebogen typhoeken die zijn ontworpen voor langdurige sessies aan het bureau.

Samen ondersteunen ze een comfortabelere handpositie en stillere muisklikken, met Easy-Switch voor maximaal drie apparaten plus aanpasbare snelkoppelingen, vergaderopties en directe toegang tot AI-functies.

Latest Videos From

Klaar voor zakelijk gebruik

De Signature Comfort Plus-productlijn is ook geschikt voor grootschalige zakelijke implementatie. Signature Comfort Plus for Business combineert het comfort voor werknemers met een veilige verbinding en vereenvoudigd beheer van het apparatenpark. De Logi Bolt USB-C-ontvanger is inbegrepen voor een veilige, betrouwbare verbinding in drukke kantooromgevingen. Apparaten kunnen worden gemonitord via Logitech Sync, wat IT-teams centraal inzicht geeft in de status van apparaten en firmware. Multi-OS-compatibiliteit, een stille werking en aanpasbare knoppen ondersteunen de productiviteit van werknemers zonder extra IT-complexiteit toe te voegen. Dankzij de wereldwijde beschikbaarheid en klantenservice is deze lijn gebouwd om naadloos mee te schalen met je hele personeelsbestand.

Prijs en beschikbaarheid

De Signature Comfort Plus M850 L-muis met handpalmsteun, de MK880 Signature Comfort Plus-combinatie zijn vanaf juni 2026 wereldwijd verkrijgbaar voor respectievelijk €54,99 en €109,99 op logitech.com en via erkende retailers.