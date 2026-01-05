Nieuwe geruchten over goedkopere MacBook van Apple: release mogelijk nabij

Releasedatum en schermformaat liggen mogelijk op straat

De huidige 13-inch M4 MacBook Air (Beeld: Future / Lance Ulanoff)

Geruchten over een goedkopere MacBook van Apple, mogelijk met een prijs rond de 600 dollar in de VS, doen al maanden de ronde en een nieuw rapport werpt extra licht op wat we in de komende maanden kunnen verwachten.

Analisten van TrendForce (via MacRumors) zijn ervan overtuigd dat er in het “voorjaar van 2026” een betaalbaardere Apple-laptop verschijnt. Dat betekent maart, april of mei, al wordt het in het rapport niet specifieker dan dat.

Deze voorspellingen zijn niet helemaal nieuw, maar sluiten aan bij wat we eerder al over deze laptop hebben gehoord. Omdat ze afkomstig zijn van een goed geïnformeerd analysebureau, lijken ze bovendien extra geloofwaardig.

Dit lijkt eraan te komen

Acer Chromebook Plus 516

De laptop zou het kunnen opnemen tegen Chromebooks zoals de Acer Chromebook Plus 516. (Image credit: Future)

Volgens eerdere lekken zal de goedkopere MacBook draaien op een iPhone-chipset, mogelijk zelfs de A18 Pro, en in meerdere kleuren verschijnen. Zilver, blauw, roze en geel worden genoemd als mogelijke uitvoeringen.

Om de kosten te drukken zou Apple kiezen voor een eenvoudiger LCD-scherm. Ook gaan er geruchten dat de laptop een ontwerp krijgt dat afwijkt van zowel de MacBook Air- als de MacBook Pro-modellen die Apple momenteel verkoopt.

De prijs is hierbij het meest intrigerende aspect. Als Apple erin slaagt dit apparaat voor minder dan 600 dollar te lanceren, zou het aanzienlijk goedkoper zijn dan de huidige MacBook-line-up die bij ons begint bij 1.099 euro voor de 13-inch MacBook Air met M4-chip.

Daarmee zou Apple de concurrentie aangaan met de beste Chromebooks en Windows-laptops in het lagere prijssegment. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat nóg meer mensen overstappen op een Mac, al zal de tijd moeten uitwijzen of dat ook daadwerkelijk gebeurt.

Jouri Altorf
Jouri Altorf
Redacteur

Jouri heeft een passie voor esports en is tegelijkertijd onze airfryer-expert van dienst. Hij is ook de trotse eigenaar van een Garmin Instinct Crossover, die hij gebruikt om zijn workouts in de sportschool, bergwandelingen en avonturen in moshpits te tracken.

