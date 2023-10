M3 MacBook Air lijkt bijna klaar te zijn voor release, maar toch wachten tot 2024?

Apple’s M3-chip lijkt bijna klaar voor de strijd te zijn en we wachten dan ook vol spanning op de release van de langverwachte nieuwe M3 MacBook Air. Volgens een nieuw verslag moeten we helaas echter nog wel even wachten op deze laptop.

Dit komt misschien niet als een gigantische verrassing, want eerdere leaks hadden al aangegeven dat we misschien zouden moeten wachten tot 2024 voor M3 MacBooks, maar nu lijkt het bijna zeker dat we dit jaar geen nieuwe Apple-laptops meer krijgen. Een verslag van Wccftech (met informatie die oorspronkelijk gedeeld werd door de bekende Apple-leaker Mark Gurman in zijn Power On-nieuwsbrief) suggereert dat de 13-inch en 15-inch modellen van de M3 MacBook Air nu de verificatie-testfase van hun ontwikkelingsproces hebben bereikt. Dat zou betekenen dat ze bijna klaar zijn voor een lancering, maar dit verslag claimt dat de eerste M3-producten pas vanaf ergens "tussen [de] lente en [de] zomer" van 2024 zullen verschijnen. Ze kunnen dus ergens tussen maart en juni van 2024 worden gelanceerd.

Apple heeft dit zelf nog niet officieel bevestigd, maar het is vrij waarschijnlijk dat bepaalde productieproblemen ervoor zorgen dat de M3 wordt uitgesteld. De M3-processor wordt gemaakt door de chipfabrikant TSMC op een 3nm-proces en deze Taiwanese fabrikant heeft er blijkbaar moeite mee om aan de grote vraag te voldoen.

Krijgen we de M3 MacBooks zelfs wel begin volgend jaar?

De M3-productie moest oorspronkelijk eind 2022 van start gaan, maar Apple’s A17-chip (die is gebouwd op hetzelfde 3nm-proces) voor de iPhone 15 Pro kreeg blijkbaar voorrang en dit heeft, samen met bestaande problemen bij TSMC, voor vertragingen voor de M3 gezorgd.

Vorige maand hadden we het nog over de gevolgen van het feit dat Apple zich vrijwel de hele voorraad van TSMC toe-eigent. In dat artikel lag de focus vooral op de impact die dit zou hebben op andere bedrijven zoals Intel, maar het ziet ernaar uit dat deze focus op de nieuwe iPhone-chips misschien ook een negatieve impact heeft gehad op Apple's eigen MacBook-productie.

Aangezien de M3 naar verwachting enorm indrukwekkende prestaties zal leveren, zullen Apple-fans die klaar zijn voor een upgrade waarschijnlijk wel teleurgesteld zijn door dit nieuws. De M2 MacBook Air bood relatief bescheiden prestatieverbeteringen tegenover de M1 MacBook Air, maar de verwachting is dat de M3-versie veel krachtiger zal zijn dan zijn voorganger. We gaan er ook van uit dat deze M3 MacBook Air in twee formaten zal verschijnen, aangezien Apple eerder dit jaar de MacBook Air 15-inch heeft gelanceerd.

iPhones en iPads hebben voorrang gekregen op de M3 MacBooks en dat heeft vervelende gevolgen. (Image credit: Future)

Iedereen die op de hoogte is van Apple's voorgaande MacBook-lanceringen kan je echter vertellen dat een lancering in 2024 eigenlijk wel logisch is gezien de releases van de voorgaande MacBook Air-modellen. Het originele M1-model verscheen namelijk eind 2020, terwijl het 13-inch M2-model voor het eerst verscheen in juli 2022. Een release in 2024 zou dus wel binnen dat patroon passen en zou misschien ook gewoon een slimme zet zijn voor Apple, omdat het bestaande gebruikers wat meer tijd geeft om te beslissen dat ze misschien ook een upgrade nodig hebben. Daarnaast geeft dit ook retailers extra tijd om hun voorraad van M1 en M2 MacBooks kwijt te raken.

Wij denken eigenlijk zelfs dat we de M3 MacBook Air eerder later dan vroeger zullen zien. Misschien verschijnt hij dus pas ergens midden in 2024. Dat zou ten eerste beter passen bij het bestaande patroon van de MacBook Air-releases en ten tweede refereert het verslag van Wccftech naar "producten die zijn voorzien van de M3" en niet specifiek naar de M3 MacBook Air.

Met dit in gedachten gokken we dat de eerste verschijning van de M3-chip misschien helemaal niet in een laptop zal zijn. We denken dat we misschien eerder nog een de M3 iPad Pro krijgen. Dit apparaat zal volgens voorspellingen ook in 2024 uitkomen en beschikken over een mooi nieuw OLED-display en een vernieuwd Magic Keyboard. We hadden al zo'n vermoeden dat de M3 iPad eerder zou verschijnen, maar dit nieuwste verslag van Gurman geeft ons hier nog meer vertrouwen in.

Toch zijn we wel een beetje teleurgesteld, want waarom lijkt Apple niet meer zoveel om MacBooks te geven?