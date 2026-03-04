Apple onthult goedkopere MacBook Neo: dit moet je weten

Apple heeft vandaag MacBook Neo onthuld voor een ongezien lage prijs van 699 euro. Daarmee is hij goedkoper dan elke recente iPhone, waaronder zelfs de iPhone 17e.

De MacBook Neo is gemaakt van aluminium en verkrijgbaar in vier kleuren: blos, indigo, zilver en citrus. De laptop heeft een 13‑inch Liquid Retina-display, weegt 1,23kg en bevat de A18 Pro-chip, die ook in de iPhone 16 Pro Max zit. Er zijn twee configuraties van de MacBook Neo, eentje met 256GB opslag en eentje met 512GB opslag. Beide versies hebben 8GB RAM en dit kan je niet verder uitbreiden.

Apple belooft dat je door door je dagelijkse dagen heen kan "vliegen" met deze chip. De MacBook Neo presteert daarnaast tot 50 procent sneller dan Windows-laptops met de Intel Core Ultra 5-chip, die doorgaans wat meer kosten. De batterij gaat tot 16 uur mee en de webcam is op zijn beurt een 1080p FaceTime HD-camera, bijgestaan door twee microfoons. Twee speakers aan de zijkant bieden ruimtelijk geluid.

Het grootste minpunt zijn de aansluitingen. De MacBook Neo heeft twee USB-C-poorten, waarvan eentje voor de oplader, en een 3,5mm-aansluiting voor koptelefoons. Dat is het. Er is geen MagSafe-aansluiting voor de oplader, geen USB-A-poort en al helemaal geen HDMI-poort.

Je kan de MacBook Neo vanaf 4 maart bestellen en hij wordt geleverd vanaf woensdag 11 maart. De basisversie met 256GB opslag kost 699 euro en de versie met 512GB opslag (en Touch ID) kost 799 euro.