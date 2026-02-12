Apple lijkt de RAM-crisis te omzeilen met een nieuwe budget-MacBook

Apple’s vermeende betaalbare MacBook zou, volgens de laatste geruchten, een belangrijk onderdeel kunnen worden van de verkoopstrategie van het bedrijf voor laptops.

Mac Observer zag een post van yeux1122 met nieuwe informatie over de MacBook. Yeux1122 is een Koreaanse techblogger met connecties in de toeleveringsketen, die in het verleden vaker juiste informatie heeft gedeeld, al moet je dit uiteraard nog steeds met een flinke korrel zout nemen.

De leaker beweert dat Apple grote plannen heeft voor deze goedkopere MacBook en dat “de jaarlijkse leveringen van dit model naar verwachting tussen de 5,5 miljoen en 7,9 miljoen stuks zullen liggen, goed voor ongeveer 25% van de totale Mac-verkopen van vorig jaar.” Kort gezegd: dit zou geen nicheproduct worden, zoals een iPhone SE, maar een belangrijke zet om de Mac-verkoop een stevige boost te geven.

Zoals we eerder al hoorden, zou deze MacBook goedkoper worden door gebruik te maken van een iPhone-processor (waarschijnlijk de A18 Pro-chip) en door het centraal geheugen (RAM) terug te brengen naar 8GB.

Daarnaast wordt gesteld dat Apple dankzij zijn ‘sterke’ beheer van de toeleveringsketen, met vaste contracten voor onderdelen en bestaande voorraden, deze goedkopere MacBook toch op grote schaal kan produceren, ondanks de huidige prijsstijgingen en leveringsproblemen rond RAM (en andere onderdelen).

Dat beeld wordt bevestigd door een ander recent rapport van de Taiwanese krant Mirror Daily, aangehaald door de leaker Jukan op X. Volgens dat rapport zullen stijgende RAM-prijzen de lancering van Apple’s nieuwe instap-MacBook dit jaar niet tegenhouden. Opnieuw wordt gesproken over een A18-chip en 8GB RAM, met een prijskaartje van ongeveer 699 tot 799 dollar in de VS.

Ook dit tweede rapport herhaalt de optimistische verkoopverwachtingen van yeux1122. Alles bij elkaar versterkt dat het idee dat deze MacBook mogelijk binnenkort wordt aangekondigd. Eerdere geruchten spraken over een lancering in het voorjaar van 2026.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Is 8GB nog wel realistisch in 2026?

(Image credit: Future)

Apple lijkt voldoende voorraad te hebben om deze nieuwe instap-MacBook te produceren, ondanks de aanhoudende RAM-crisis. Dat is gezien zijn schaal niet verrassend, maar de genoemde verkoopvolumes, mogelijk goed voor een kwart van alle Mac-verkopen, zijn dat wel.

Volgens leaker yeux1122 kan de prijs “lager uitvallen dan verwacht”, al lijkt een extreem lage prijs in de huidige, dure pc-markt onwaarschijnlijk. Zelfs rond de 700 à 800 dollar zou nog als sterke prijs-kwaliteitoptie kunnen gelden.

De keerzijde is dat er waarschijnlijk compromissen worden gesloten: een iPhone-chip (vermoedelijk A18), 8GB RAM en mogelijk een minder premium scherm en behuizing. Daarmee zou Apple ook breken met zijn recente beleid om Macs standaard met minimaal 16GB RAM uit te rusten. Voor dagelijks gebruik volstaat 8GB in 2026 nog net, maar toekomstbestendig is het niet, zeker met het oog op AI-functies, al zou Apple Intelligence wel ondersteund worden.

Er blijven dus vraagtekens, maar een scherp geprijsde MacBook in grote aantallen kan de Mac-verkoop flink stimuleren. Met een mogelijke lancering in aantocht zullen er snel meer details volgen.