Google rolt mogelijk een tool uit waarmee je je Gmail-adres kunt wijzigen

Dan is er goed nieuws. Google is begonnen met het uitrollen van een functie waarmee gebruikers hun Gmail-adres kunnen wijzigen zonder hun account te verwijderen en opnieuw aan te maken.

In december werd op Google’s Hindi-talige supportpagina al een update ontdekt die hintte op een nieuwe tool om het primaire emailadres te veranderen. Inmiddels bevestigt een geüpdatete Engelstalige supportpagina dat de functie deze week wordt uitgerold. Gebruikers van wie het Google-account eindigt op @gmail.com kunnen hun bestaande adres mogelijk wijzigen naar een ander @gmail.com-adres. Google benadrukt daarbij dat het om een gefaseerde uitrol gaat en dat de optie nog niet voor iedereen beschikbaar is.

Het wijzigen van het Gmail-adres verloopt volgens Google relatief eenvoudig via de accountinstellingen op mobiel of desktop. Na de wijziging wordt het oude -mailadres automatisch ingesteld als alternatief adres, waardoor emails op beide adressen blijven binnenkomen. Terugschakelen naar het oude adres is mogelijk, al gelden daarbij beperkingen, zoals een wachttijd van twaalf maanden voordat een nieuw @gmail.com-account kan worden aangemaakt.

Google geeft aan dat bestaande gegevens, waaronder emails, foto’s en berichten, niet worden beïnvloed door de wijziging. Wel waarschuwt het bedrijf dat er tijdelijk problemen kunnen optreden bij het inloggen bij apps van derden en raadt het aan om vooraf een back-up te maken.