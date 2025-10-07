Doorbraak: ASUS en GoPro ontwikkelen revolutionaire Windows-app

ASUS kondigt vandaag een samenwerking met GoPro aan die 360°-videoworkflows vereenvoudigt, van opname tot editing. Door GoPro’s opnametechnologie te combineren met de creatortools van ASUS ProArt, is de StoryCube-app voor Windows tot stand gekomen.

Windows-app met GoPro Cloud en 360°-media-integratie

StoryCube is door ASUS ontwikkeld en de eerste Windows-app die zowel GoPro Cloud-media als 360°-video ondersteunt. Dankzij de integratie met GoPro Cloud kunnen gebruikers hun volledige content rechtstreeks in StoryCube bekijken en downloaden. Het unieke is dat gebruikers native .360-bestanden kunnen previewen, of die nu lokaal of online zijn opgeslagen. Ze kunnen GoPro MAX- en MAX2-360-beelden reframen met GoPro Player en ze daarna eenvoudig via drag-and-drop in programma’s als Adobe Premiere Pro of CapCut (inbegrepen bij ProArt-laptops met gratis abonnement) verder bewerken.

Bovendien is StoryCube de eerste app die AI-scènecategorisatie in 360°-video ondersteunt – inclusief gewone foto’s, video’s en 360°-MP4/MOV-bestanden. Met deze functie kunnen gebruikers activiteiten zoals fietsen, surfen en snowboarden automatisch herkennen en ordenen.

AI-gestuurde zoek- en classificatiefuncties maken het voor GoPro-gebruikers eenvoudig om bestanden te groeperen op activiteit, tijd, apparaat of locatie (op basis van de gps-data van hun camera). Zo vinden creators snel het juiste beeldmateriaal in hun bibliotheek. Het AI-model van StoryCube is getraind op GoPro-beelden van actiecamera’s, wat de nauwkeurigheid van scènedetectie voortdurend verbetert. Dankzij deze innovatieve functies biedt StoryCube een snelle, veilige en gestroomlijnde workflow van begin tot eind.

Zes maanden gratis GoPro Premium+

Om de samenwerking te vieren bieden ASUS en GoPro kopers van geselecteerde ASUS-laptops tot zes maanden gratis toegang tot GoPro Premium+. Gebruikers van de ProArt Creator Series ontvangen een zesmaands Premium+-abonnement, terwijl Zenbook- en Vivobook-gebruikers drie maanden krijgen. Dit abonnement biedt onbeperkte cloudopslag voor GoPro-beelden, 500 GB opslag voor andere bestanden, automatische highlight-video’s en meer – een volledige GoPro-ervaring vanaf dag één.