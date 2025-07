WeTransfer belooft geen bestanden te gebruiken om AI te trainen na ophef rond nieuwe voorwaarden

WeTransfer heeft een hectische dag achter de rug om gebruikers gerust te stellen dat het niet van plan is om geüploade bestanden te gebruiken om AI-modellen te trainen. Dit gebeurde nadat een update van de servicevoorwaarden suggereerde dat alles wat via het platform wordt verzonden, kan worden gebruikt voor het maken of verbeteren van AI-tools.

De tekst in de servicevoorwaarden gaf aan dat het gebruik van WeTransfer het bedrijf het recht gaf om de gegevens te gebruiken “voor het exploiteren, ontwikkelen, commercialiseren en verbeteren van de dienst of nieuwe technologieën of diensten, inclusief het verbeteren van de prestaties van machine learning-modellen die ons contentmoderatieproces verbeteren, in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid”.

Dat deel over machine learning en de algemene, brede aard van de tekst leken te suggereren dat WeTransfer met je gegevens kon doen wat het wilde, zonder specifieke waarborgen om de verdenkingen weg te nemen. Het is begrijpelijk dat veel WeTransfer-gebruikers, waaronder veel creatieve professionals, boos waren over wat dit leek te impliceren. Velen begonnen plannen te posten om over te stappen van WeTransfer naar andere diensten.

Time to stop using @WeTransfer who from 8th August have decided they'll own anything you transfer to power AI pic.twitter.com/sYr1JnmemXJuly 15, 2025

WeTransfer merkte de groeiende ophef op en haastte zich om dit brandje te blussen. Het bedrijf herschreef het gedeelte van de servicevoorwaarden en publiceerde een blog waarin het de verwarring uitlegde en herhaaldelijk beloofde dat niemand hun gegevens zonder toestemming zou gebruiken, vooral niet voor AI-modellen.

"Uit jullie feedback hebben we begrepen dat het misschien onduidelijk was dat jullie het eigendom en de controle over jullie inhoud behouden. We hebben de voorwaarden daarom verder aangepast om ze duidelijker te maken“, schreef WeTransfer in de blog. ”We hebben ook de vermelding van machine learning verwijderd, omdat WeTransfer dit niet gebruikt in verband met klantcontent en dit mogelijk voor enige ongerustheid heeft gezorgd."

Hoewel er nog steeds een standaardlicentie wordt verleend voor het verbeteren van WeTransfer, wordt in de nieuwe tekst geen melding meer gemaakt van machine learning, maar ligt de focus op het bekende toepassingsgebied dat nodig is om het platform te laten draaien en verbeteren.

Duidelijkheid rond privacy

Als dit een beetje als déjà vu aanvoelt, komt dat omdat ongeveer anderhalf jaar geleden iets soortgelijks gebeurde met Dropbox. Een wijziging in de kleine lettertjes van het bedrijf impliceerde dat Dropbox door gebruikers geüploade content gebruikte om AI-modellen te trainen. Na publieke verontwaardiging bood Dropbox zijn excuses aan voor de verwarring en paste het de tekst aan.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Creatieve professionals zijn enorm gevoelig voor zelfs maar een schijn van misbruik van gegevens, waaronder video's en afbeeldingen. In een tijdperk waarin tools als DALL·E, Midjourney en ChatGPT worden getraind op het werk van kunstenaars, schrijvers en muzikanten, staat er veel op het spel. Vanwege rechtszaken en boycots door artiesten over hoe hun creaties worden gebruikt (en verdenkingen van gegevensgebruik door bedrijven), is het cruciaal dat bedrijven zo duidelijk mogelijk zijn in hun gebruikersvoorwaarden.