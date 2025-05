Wij hebben inmiddels een tijdje met de nieuwe Sony WH-1000XM6 kunnen doorbrengen en zoals je in onze Sony WH-1000XM6 review kan lezen, is het een geweldige koptelefoon. Dankzij topklasse noise-cancelling, uitstekende audiokwaliteit en veel handige features kan deze koptelefoon concurreren met de beste koptelefoons op de markt. Maar is het het waard om deze koptelefoon nu te kopen?

We kunnen de koptelefoon zeker voor heel veel mensen aanraden, maar we snappen het als je nog wat vragen hebt. Als je dus nog twijfelt over de nieuwe koptelefoon van Sony, dan hebben we hieronder drie redenen om de Sony WH-1000XM6 nu te kopen voor je op een rijtje gezet... en drie redenen om hem (nog) niet te kopen.

(Image credit: Future)

Waarom je hem wel moet kopen

1. Active noise-cancelling van topklasse

Op het gebied van noise-cancelling is dit de beste koptelefoon die Sony tot nu toe heeft gemaakt. Het is daarnaast ook simpelweg een van de beste noise-cancelling koptelefoons in het algemeen.

De nieuwe koptelefoon van de Japanse techgigant maakt gebruik van een nieuwe QN3 HD-processor voor noise-cancelling en die werkt zeven keer sneller dan de oude QN1. Daarnaast gebruikt de XM6 twaalf microfoons om zijn geweldige ANC mogelijk te maken. Als je op zoek bent naar pure stilte onderweg naar je werk, op kantoor of in het vliegtuig, dan is de WH-1000XM6 een van de beste opties. Zelfs vergeleken met andere topmodellen zoals de Bose QuietComfort Ultra Headphones weet de XM6 zich staande te houden.

Tijdens onze tests vonden we de koptelefoons grotendeels op hetzelfde niveau zitten, maar in sommige gevallen vonden we de XM6 zelfs nog net iets beter. Af en toe zal er nog steeds wel eens een geluid door de barrière van de noise-cancelling komen, maar zelfs dan worden de meest harde geluiden nog steeds drastisch gedempt, zodat je altijd gefocust kan blijven op je favoriete muziek.

(Image credit: Future)

2. Hij klinkt fantastisch en kan aangepast worden aan je smaak

Qua geluidskwaliteit weet de Sony WH-1000XM6 ook fantastisch te presteren. Hij biedt standaard een enorm goed gebalanceerd geluidsprofiel. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over een overdreven basgeluid of schelle hoge tonen.

Dat betekent echter niet dat het geluid saai klinkt. Sony's nieuwe flagship zorgt voor een zeer aangenaam geluid. Wij konden erg genieten van de heldere hoge tonen, rijke middentonen en de stevige bas. Dankzij Sony's 'noise shaper'-technologie kan deze koptelefoon ook plotselinge geluidsveranderingen voorkomen en dus zorgen voor luistersessies zonder vervelende vervormingen.

Er is ook nog 'DSEE Extreme' aanwezig. Audiobestanden met een lagere kwaliteit kunnen verbeterd worden dankzij deze upscaling. Sony's LDAC-codec zorgt er daarnaast voor dat je het meeste kan halen uit hi-res audio via Bluetooth. Als je het geluid liever nog iets meer naar wens wil instellen, kan dat gelukkig ook op de XM6. He krijgt via de app toegang tot een equalizer en een specifieke 'Find Your Equalizer'-test die speciaal voor jou een op maat gemaakt geluidsprofiel samenstelt.

(Image credit: Future)

3. Allerlei slimme features

Los van de features die we al besproken hebben, zijn er nog veel meer slimme features beschikbaar via de app. Sony heeft ook specifiek nog meer features toegevoegd aan zijn 'Sound Connect'-app voor WH-1000XM6-gebruikers. Er is nu bijvoorbeeld Auracast-ondersteuning. Auracast is een Bluetooth-technologie die het mogelijk maakt om verbinding te maken met een audio-uitzending vanaf een telefoon, tv of ander vergelijkbaar apparaat zonder een heel uitgebreid verbindingsproces door te lopen. Daarnaast is er ook een handige functie voor tijdens het bellen waarmee je de microfoon onmiddellijk kan dempen en 'Scene-based Listening', waarbij het ANC-niveau kan worden aangepast op basis van van je omgeving.

Naast die nieuwe toevoegingen krijg je ook nog toegang tot al de beste functies die al eerder beschikbaar waren op de oudere versies. Denk aan features zoals multipoint-connectiviteit, draagdetectie, ondersteuning voor spraakassistenten en 'adaptive sound control', waarbij je geluid wordt aangepast aan de hand van je locatie en bewegingen.

Er is ook nog een 'Ambient Sound'-modus en een 'Speak to Chat'-functie voor wanneer je wel op de hoogte wil blijven van wat er om je heen gebeurt. Je kan echter ook je hand over de rechter oorschelp houden om geluiden van buiten binnen te laten totdat je je hand weer weghaalt.

We kunnen nog veel meer features opnoemen, zoals een 'Cinema'-luistermodus die stereogeluid upmixt naar een meeslepender, 3D-audioformat en een 'Background Music'-modus die je muziek laat klinken alsof deze in een café of een woonkamer wordt afgespeeld.

(Image credit: Future)

Waarom je hem (nog) niet moet kopen

1. De hoge prijs

Tot nu toe klonk de Sony WH-1000XM6 misschien wel als de perfecte koptelefoon, maar toch is hij (momenteel) misschien niet de beste optie voor iedereen. De meest voor de hand liggende reden om hem misschien toch nog maar even over te slaan, is vanwege zijn hoge prijs.

Hij kost zelfs iets meer dan zijn voorganger, de Sony WH-1000XM5, bij zijn release kostte en dat was al een dure koptelefoon. De gloednieuwe XM6 heeft een adviesprijs van 449 euro en de XM5 had oorspronkelijk een adviesprijs van 420 euro.

De XM5 is vaak voor minder dan 300 euro te vinden en ook concurrenten zoals de Bose QuietComfort Ultra zijn geregeld voor iets meer dan 300 euro te vinden.

Deze koptelefoon kost 20 euro meer dan de Bowers & Wilkins PX7 S3 en die koptelefoon biedt toch wel duidelijk een betere geluidskwaliteit. De Sony biedt dan wel weer beter ANC en features.

Hoewel de XM6 dus wel een betere geluidskwaliteit levert dan zijn voorganger en noise-cancelling die goed kan concurreren met die van zijn grootste rivaal van Bose, zal voor sommige mensen de prijs toch wel eerst redelijk moeten dalen voordat ze dit model echt kunnen overwegen.

Sony WH-1000XM6 naast zijn voorganger, de Sony WH-1000XM5. (Image credit: Future)

2. De batterijduur is niet geweldig

De Sony WH-1000XM6 heeft een batterijduur van 30 uur als je noise-cancelling aan hebt staan. Dat is zeker niet slecht, maar het is ook niet bepaald indrukwekkend in 2025. Een batterijduur van 30 uur is redelijk middelmatig voor een dure koptelefoon zoals deze. Dit is bijvoorbeeld ook wat je kan verwachten bij de Bowers & Wilkins Px7 S3 en bij de Sonos Ace.

Er zijn echter ook goede koptelefoons te vinden die een veel langere batterijduur bieden. De fantastische Cambridge Audio Melomania P100 heeft een batterijduur van 60 uur met ANC aan en van 100 uur met ANC uit. Een ander model dat 60 uur weet te bieden, is de Sennheiser Momentum 4 Wireless. Die modellen zijn allebei uitstekende allrounders met een veel lagere prijs dan de WH-1000XM6.

(Image credit: Future)

3. Het design is misschien niet voor iedereen

Dit laatste punt is natuurlijk erg subjectief, maar het kan zijn dat het design van de Sony WH-1000XM6 jou simpelweg niet aanspreekt. Over het algemeen vinden wij dat deze koptelefoon er prima uitziet, maar de oorschelpen zijn vrij groot. Als je dus op zoek bent naar een wat subtielere look, is dit misschien niet het beste model dat je in huis kan halen.

Sony biedt de XM6 ook maar in drie kleurvarianten aan: 'Black', 'Midnight Blue' en 'Platinum Silver'. Er is (nog) geen 'Smoky Pink'-variant en dat is opmerkelijk, want het werd vrij snel een populaire kleur nadat deze werd toegevoegd aan de XM5-line-up in september 2024. Als je een iets opvallendere kleur zoekt voor je koptelefoon, is de Bose QuietComfort Headphones (niet de Ultra, maar het goedkopere model) misschien een betere keuze. Dat model is verkrijgbaar in het groen, blauw en lila.

Uiteindelijk is dit dus vooral een kwestie van smaak, maar er zijn in ieder geval niet heel veel interessante kleuropties om uit te kiezen en het is aan de andere kant ook niet de meest onopvallende koptelefoon.