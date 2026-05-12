JBL onthult Live 4-oortjes, Live-koptelefoons, EasySing Mic Mini en PartyBoxes

JBL heeft zojuist tijdens zijn Club JBL Amsterdam-evenement verschillende nieuwe producten aangekondigd.

We kunnen onder andere uitkijken naar nieuwe draadloze oortjes: de JBL Live Buds 4, Live Beam 4 en Live Flex 4 en nieuwe draadloze koptelefoons: De JBL Live 780NC en Live 680NC. Daarnaast is er een nieuwe, compacte draadloze microfoon geïntroduceerd: de EasySing Mic Mini. Als laatste zijn er nog een paar nieuwe toevoegingen voor de PartyBox-line-up: de PartyBox 130 en de PartyBox 330.

JBL Live 4-serie: volgende generatie Smart Charging Case

De nieuwe Live 4-serie oortjes klinken volgens JBL beter dan ooit en de unieke Smart Charging Case is ook weer verder gestroomlijnd, waardoor je je telefoon er niet bij hoeft te pakken om je muziek en verschillende instellingen te bedienen.

De Smart Charging Case heeft een nieuw JBL Smart OS 3.0-besturingssysteem en biedt hierdoor verschillende verbeterde en nieuwe functies en simpelweg meer controle. De interface is vernieuwd en het touchscreen is ook groter geworden. Met deze case check je gemakkelijk meldingen, bedien je je muziek en instellingen zoals de equalizer, en plaats je je favoriete functies gemakkelijk op het homescherm.

Er is ondersteuning voor Hi-Res Audio en de noise-cancelling algoritmes zijn ook weer verbeterd, waardoor je je nog beter kan afsluiten van je omgeving. Nieuwe high-fidelity drivers zorgen voor een diepere bas en een helderder geluid.

Ook het microfoongeluid moet mooi helder klinken dankzij de 'Perfect Call 2.0'-technologie die gebruikt maakt van 6 microfoons. Daarnaast zorgen het windbestendige design en een AI-getraind algoritme ervoor dat je ook in minder rustige omgevingen goed te verstaan blijft.

Zoals bij hun voorgangers ook al het geval was, kan je bij de Live 4-serie kiezen uit een type oortjes dat het beste bij jou past. Je hebt de Live Buds 4 zonder steeltjes, maar met eartips, de Live Beam 4 met steeltjes en eartips, en de Live Flex 4 met steeltjes, maar zonder eartips voor een meer open design.

De pasvorm is hier dus het grootste verschil, maar de Flex heeft bijvoorbeeld wel nog een iets grotere dynamische driver (12 mm in plaats van 10 mm bij de Buds en Beam). Verder bieden de Beam 4 de langste batterijduur met Bluetooth en ANC aan, maar de Flex 4 de langste batterijduur met Bluetooth en ANC uit.

De JBL Live Buds 4, Live Beam 4 en Live Flex 4 zijn vanaf mei 2026 verkrijgbaar in zeven verschillende kleuren voor een adviesprijs van 199,99 euro. De beschikbare kleuren zijn zwart, blauw, groen, zilver, oranje, paars en zand.

JBL Live 780NC & 680NC: non-stop luisteren, zonder concessies

De nieuwe Live 780NC- en Live 680NC-koptelefoons zijn noise-cancelling koptelefoons waar je comfortabel de hele dag naar moet kunnen luisteren. De 780NC is een over-ear model en de 680NC is een on-ear model.

De dynamische drivers van 40 mm en een composiet membraan zorgen hier voor een helderder, dieper en gedetailleerder geluid en natuurlijk kan noise-cancelling ook niet missen. Met 'True Adaptive Noise Cancelling 2.0' kan je je zonder storingen op je muziek focussen. Dit wordt ondersteund door real-time ruisfiltering en verbeterde geluidsverwerking.

Er is ondersteuning voor draadloze en bedrade Hi-Res Audio (draadloos via LDAC). Verder gebruikt de 780NC zes microfoons voor zijn noise-cancelling en de 680NC vier microfoons. Allebei de modellen bieden echter een batterijduur tot 80 uur zonder ANC en tot 50 uur met ANC. Na 5 minuten snelladen kan je ook alweer 4 uur verder luisteren.

Het design is lichtgewicht, opvouwbaar en moet voor comfortabele, langdurige luistersessies zorgen. De koptelefoons maken ook gebruik van metalen scharnieren en premium soft-touch materialen. Daarnaast kan je kiezen uit verschillende opvallende kleuropties.

Twee beamforming-microfoons en AI-gestuurde 'noise reduction' zorgen ervoor dat je altijd helder verstaanbaar bent, 'JBL Spatial Sound' plaatst je midden in het geluid en met de optionele draadloze JBL SMART Tx-zender bedien je alle belangrijkste instellingen zonder je telefoon erbij te hoeven pakken.

De JBL Live 780NC en 680NC zijn vanaf mei 2026 verkrijgbaar in zeven verschillende kleuren voor respectievelijk 179,99 euro en 149,99 euro. De beschikbare kleuren zijn blauw, zwart, wit, zand, groen, paars en oranje.

JBL EasySing Mic Mini: compacte microfoon met een groots geluid

JBL heeft nu ook zijn aanbod aan draadloze microfoons uitgebreid met de EasySing Mic Mini. Dit is, zoals de naam ook suggereert, een mooi compacte microfoon die gemakkelijk in een broekzak past. Met de meegeleverde USB-C-dongle sluit je hem heel eenvoudig aan op een ondersteunde JBL-speaker en ben je altijd klaar voor een spontane karaokesessie. Je kan de microfoon gewoon (met of zonder een houder) vasthouden of aan je kleding vastklikken.

JBL's slimme 'Voice Removal'-feature weet de lead vocals uit elk muzieknummer te halen, zodat je deze zelf kan invullen tijdens een karaokesessie. Heb je toch een beetje hulp nodig, dan kan je die vocals ook nog op 25% of 50% volume laten afspelen.

Dit mag dan wel een erg compacte microfoon zijn, maar JBL belooft wel een helder en vol geluid. 'Voice Boost' moet je helpen om de hoge noten te raken en met een equalizer en verschillende presets kan je je stemgeluid nog verder naar wens aanpassen.

Door dit handige, compacte design is de microfoon ook handig om (onderweg) gewoon audio mee op te nemen voor bijvoorbeeld een podcast of een vlog. De microfoon heeft een batterijduur tot zes uur, maar met de oplaadcase kan je hier gemiddeld nog zo'n zes uur aan toevoegen.

De dongle maakt verder een draadloze verbinding met een afstand tot 20 meter mogelijk, waardoor je dus niet recht naast de speaker hoeft te blijven staan.

De JBL EasySing Mic Mini wordt in juni 2026 verwacht voor een adviesprijs van 149,99 euro. De microfoon is compatibel met de JBL Flip 7, Charge 6, Boombox 4, Go 5, Xtreme 5, Grip, PartyBox On-The-Go, PartyBox Encore 2, PartyBox Encore Essential 2, PartyBox Club 120, PartyBox Stage 320, PartyBox 520 en 720.

JBL PartyBox 130 & 330: de nieuwste generatie partyboxes

Een aantal nieuwe toevoegingen aan de PartyBox-productreeks konden ook niet missen. De PartyBox 130 en 330 moeten een diepere bas en helderdere hoge tonen bieden dankzij vernieuwde woofers en nieuwe tweetertechnologie. Daarnaast zorgen JBL's 'AI Sound Boost' en de 'Smart EQ'-modus ervoor dat je altijd het beste uit je muziek kan halen. Een vernieuwd design met kleurrijke verlichting maakt het totaalpakket compleet. De lichtshow beweegt mee met je muziek.

Bovenop deze partyspeakers vind je een vernieuwd paneel met één centrale draaiknop. Je bedient heel eenvoudig het volume, de audiomodi en de lichteffecten.

De PartyBox 130 is het compactere model van de twee. Toch biedt hij een vermogen van 200W, nieuwe 5,25-inch woofers en 25mm-tweeters ('silk dome'). Hij heeft een batterijduur van maximaal 15 uur en na 10 minuten opladen kan je alweer 80 minuten verder luisteren. Dankzij een inklapbare handgreep is hij gemakkelijk overal mee naartoe te nemen en dankzij zijn IPX4-certicering is hij bestand tegen spatwater.

De PartyBox 330 biedt 280W aan pure kracht. Dubbele 6,5-inch woofers zorgen voor een diepe, dreunende bas en de twee 'PEN dome'-tweeters zorgen voor heldere hoge tonen. Je kan hier een luistertijd tot 18 uur verwachten, plus een 'Fast Charge'-feature. Daarnaast is de batterij gemakkelijk te vervangen. Dit model biedt ook nog een telescopische handgreep en wieltjes onderaan, zodat je hem niet overal naartoe hoeft te tillen. Dubbele inputs maken het mogelijk om hier microfoons of zelfs een gitaar op aan te sluiten. Verder is er een optische input om hem aan een tv te verbinden en USB-C voor lossless audio. Met Auracast koppel je de PartyBox 330 ook eenvoudig aan andere JBL-speakers.

De JBL PartyBox 130 wordt in mei 2026 verwacht voor een adviesprijs van 399,99 euro. Hij zal beschikbaar zijn in het zwart en wit. De JBL PartyBox 330 wordt in juli 2026 verwacht voor een adviesprijs van 599,99 euro. Ook dit model zal beschikbaar zijn in de kleuren zwart en wit.