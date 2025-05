Nieuwe leaks rond Sony WH-1000XM6 onthullen ontwerp en prijs

Wie op zoek is naar een noise-cancelling koptelefoon is zonder twijfel de Sony WH-1000XM4 en Sony WH-1000XM5 al tegengekomen. Ze zijn beide al enkele jaren oud, maar staan nog steeds hoog aangeschreven vanwege hun scherpe (en inmiddels verlaagde) prijzen. Nu lijkt het erop dat hun opvolger, de Sony WH-1000XM6 niet meer ver van ons verwijderd is.

Volgens The Walkman Blog (via Notebookcheck) wordt de Sony WH-1000XM6 hoofdtelefoon aangekondigd in de eerste of tweede week van mei. Het kan echter nog wel tot midden juni duren voordat je de hoofdtelefoon kunt bestellen of in de winkel kunt vinden.

Dezelfde bron zegt dat de prijs rond de 479 dollar zal liggen. De Sony WH-1000XM5 had daarentegen een adviesprijs van 399 dollar bij de lancering. De adviesprijs in euro bedroeg 420 euro en hoewel er geen informatie is gelekt over de europrijs van de Sony WH-1000XM6, is de kans groot dat hij ook bij ons duurder zal zijn.

Dit kan louter te maken hebben met verhoogde productiekosten en inflatie. De Sony WH-1000XM5 werd namelijk drie jaar geleden op de markt gebracht, in mei 2022. De Sony WH-1000XM4 dateert op zijn beurt van augustus 2020. Dat wil ook zeggen dat Sony nu geen twee, maar drie jaar tussen twee modellen laat.

Wat we al weten

Het lek vertelt ons ook dat de Sony WH-1000XM6 blijkbaar zal opvouwbaar zijn, in tegenstelling tot de WH-1000XM5. Hiermee gaat Sony terug naar het oude ontwerp van de WH-1000XM4 en dat vinden we persoonlijk een positieve ontwikkeling. Het huidige ontwerp maakt de koptelefoon namelijk minder rugzakvriendelijk. Dit vertelt ons meer over de koptelefoon dan we tot nu toe gehoord hebben en dat is bijzonder, aangezien de lancering bijna daar is.

Een ouder lek gaf ons al info over de kleurenopties. Die zouden zwart, platinazilver en donkerblauw moeten zijn. Een ander lek aan het begin van dit jaar wees op verbeterde Bluetooth en misschien een herontworpen en sterker scharnier. Aangezien we de Sony WH-1000XM6 reeds in officiële documenten hebben gespot, zou de lancering in de komende weken moeten plaatsvinden.

De verwachtingen zijn ten slotte hooggespannen. We wachten dan ook al drie jaar op deze koptelefoon.