Sony breidt assortiment platenspelers uit met twee Bluetooth-modellen

Sony introduceert nieuwe platenspelers met de PS-LX3BT en PS-LX5BT. Deze nieuwe modellen moeten volgens Sony vinyl luisteren toegankelijker maken voor zowel beginners als meer ervaren luisteraars die al een tijdje meedraaien.

De PS-LX3BT en PS-LX5BT zijn voorzien van Bluetooth met ondersteuning voor aptX en aptX Adaptive, maar kunnen ook bedraad worden aangesloten. Dankzij volledig automatische bediening volstaat één druk op de knop om een plaat af te spelen.

Beide modellen ondersteunen platen op 33⅓ en 45 RPM en zijn uitgerust met een aluminium draaiplateau, een voorgemonteerde cartridge en een transparante stofkap. Sony levert de draaitafels in verpakkingen van gerecycled materiaal.

Vinyl voor iedereen

De PS-LX3BT is gericht op gebruikers die eenvoudig met vinyl willen beginnen. De platenspeler heeft een ingebouwde phono-versterker en wordt geleverd met een audiokabel.

Voor wie meer nadruk legt op geluidskwaliteit, is er de PS-LX5BT. Dit model heeft een steviger behuizing, een aluminium toonarm en extra maatregelen om trillingen te beperken. Dit draagt bij aan een nauwkeuriger geluidsweergave.

Daarnaast beschikt de PS-LX5BT over een vergulde audio-uitgang voor hoogwaardige bedrade aansluitingen. Het ontwerp blijft minimalistisch.

De Sony PS-LX3BT krijgt een adviesprijs van 349 euro, terwijl de PS-LX5BT wordt aangeboden voor 449 euro. Beide platenspelers zijn verkrijgbaar via Sony en geselecteerde retailers.