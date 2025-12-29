Samsung Galaxy Buds 4 Pro lijken klaar voor lancering na recente leak

De oordopjes duiken op bij de FCC

De Samsung Galaxy Buds 3 Pro
De Samsung Galaxy Buds 3 Pro (Beeld: Future)

We hebben de afgelopen maanden al veel gehoord over de Samsung Galaxy Buds 4 en de Samsung Galaxy Buds 4 Pro, en nu lijkt de lancering van deze draadloze oordopjes dichtbij te zijn, op basis van nieuwe informatie die online is opgedoken.

Zoals opgemerkt door SamMobile zijn de Galaxy Buds 4 Pro goedgekeurd door de Federal Communications Commission (FCC) in de VS, een essentiële regelgevende stap voor elk apparaat dat in de Verenigde Staten in de verkoop gaat.

Het wordt ook wel tijd

Samsung Galaxy Buds 3 Pro in de hand

De Samsung Galaxy Buds 3 Pro hebben een nieuwe look gekregen. (Image credit: Future)

Een eerdere leak wees al op onderdelen die vermoedelijk bestemd zijn voor de Galaxy Buds 4 Pro. Al gaf de gepubliceerde lijst geen duidelijke aanwijzingen over de functies of audioverbeteringen die deze oordopjes mogelijk met zich meebrengen.

Aangezien de Samsung Galaxy Buds 3 Pro en de Samsung Buds 3 in juli 2024 werden gelanceerd, samen met de Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Z Flip 7, kun je stellen dat de vierde generatie inmiddels eigenlijk op zich laat wachten.

De kans is groot dat de oordopjes tegelijk worden aangekondigd met de Samsung Galaxy S26-serie, waarvan wordt verwacht dat die in februari verschijnt. Het zou zelfs kunnen dat Samsung tegen die tijd gebundelde pre-orderdeals aanbiedt, waarbij smartphones en oordopjes samen worden verkocht.

Gezien het feit dat verwijzingen naar deze oordopjes al zijn opgedoken in Samsung’s One UI 8.5-software, die momenteel in bèta wordt getest, lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat we er nieuwe kanshebbers bij krijgen voor onze lijst met de beste draadloze oordopjes.

