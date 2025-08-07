Oeps, de Galaxy Buds 3 FE stonden al in de Samsung-webshop

Samsung heeft per ongeluk de nieuwe Galaxy Buds 3 FE op zijn website in Panama geplaatst. Dit is trouwens niet de eerste keer dat Samsung deze oordopjes per ongeluk heeft gelekt. Toen Evan Blass in juli afbeeldingen lekte, heeft Samsung ze (waarschijnlijk) laten verwijderen, omdat bij de verwijderde afbeeldingen het volgende stond: “Media niet weergegeven: deze afbeelding is verwijderd naar aanleiding van een melding van de auteursrechthebbende”, wat in feite bevestigde dat ze waarschijnlijk echt waren.

De Galaxy Buds 3 Pro (Image credit: Future)

Wat weten we over de Samsung Galaxy Buds 3 FE?

Deze keer is het lek de per ongeluk gepubliceerde productpagina en dat betekent dat we de dollarprijs nu kennen (129 dollar), weten hoe ze eruitzien (zoals de Galaxy Buds 3 Pro) en wat de kleuropties zijn (donkergrijs en wit).

De Galaxy Buds 3 FE lijken siliconen oordopjes te hebben, maar al het andere is giswerk. Zoals Android Police meldt, bevat de productpagina geen daadwerkelijke productinformatie, wat weer een aanwijzing is dat iemand te vroeg op een knop heeft gedrukt.

Wie zich afvraagt of ze een editie van de FE-oortjes gemist hebben, is terecht in de war. Samsung heeft tot nu toe alleen de "originele" Galaxy Buds FE gelanceerd aan het einde van 2023. We vermoede dat Samsung nu meteen de drong naar Buds 3 FE maakt om de naamgeving te laten overeenstemmen met de reguliere Galaxy Buds 3 en Buds 3 Pro.