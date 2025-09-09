AirPods Pro 3 zouden niet veel beter klinken dan AirPods Pro 2

Hoewel de aandacht tijdens het evenement van Apple vandaag natuurlijk vooral uitgaat naar de iPhone 17, verwachten we dat er nog veel meer producten zullen worden gepresenteerd, waaronder de AirPods Pro 3. Maar als je uitkijkt naar een ingrijpende upgrade, zal je wellicht teleurgesteld worden.

Apple-expert Mark Gurman heeft namelijk aangegeven dat Apple's AirPods Pro 3 geen “grote” aanpassingen krijgen op twee van de belangrijkste aspecten: audio en actieve noise-cancelling (ANC). Volgens recente geruchten wordt verwacht dat de AirPods Pro 4 een “belangrijkere” update zullen zijn, maar daarop moeten we nog enkele jaren wachten.

Focus op gezondheid

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Gelukkig is dit nieuws niet zo belangrijk als het lijkt. Ten eerste beschikken de AirPods Pro van Apple al over uitstekende audio en ANC. Zelfs als de AirPods Pro 3 op deze punten geen verbeteringen bieden, zullen ze nog steeds erg goed presteren.

Toch zullen de AirPods Pro 3 geen kopie zijn. Er worden verschillende nieuwe functies verwacht. Dat omvat onder meer hartslagmetingen, waarbij ledsensoren worden gebruikt om je bloedstroom te meten, met de mogelijkheid om deze informatie te synchroniseren met bepaalde apps.

Volgens de geruchten zouden we ten slotte een nieuw ontwerp kunnen zien. De case zou ook een nieuwe look kunnen krijgen, met een slanker uiterlijk dat meer lijkt op de case van de AirPods 4. Hoewel dit voorlopig nog speculatie is, zullen we later vandaag zekerheid krijgen. Naast de AirPods Pro 3 verwachten we de iPhone 17, nieuwe Apple Watches en meer te zien.