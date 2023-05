Samsung S95C vs Samsung S95B confronto

Samsung S95C OLED TV 1.920 € (Si apre in una nuova scheda) Da Amazon (Si apre in una nuova scheda) 2.599 € (Si apre in una nuova scheda) Da Samsung IT (Si apre in una nuova scheda) 3.499 € (Si apre in una nuova scheda) Da Samsung IT (Si apre in una nuova scheda) Polliciaggio: 55, 65, 77 pollici

Tecnologia: QD-OLED

Processore: Neural Quantum Processor 4K

HDMI: 4x HDMI 2.1

HDR: HDR10, HDR10+, HLG Samsung S95C è il TV QD-OLED di fascia alta definitivo per il 2023. Il suo principale punto di forza è che si tratta dell'OLED più luminoso che abbiamo mai visto, ben il 32% in più rispetto al già ottimo S95B dello scorso anno. Grazie a Samsung One Connect box è un televisore incredibilmente sottile, anche per gli standard OLED.

Pro Incredibilmente luminoso

Ottimo per il gaming

Design sottilissimo Contro Manca il supporto Dolby Vision HDR

Samsung S95B OLED
Polliciaggio: 55, 65 pollici

Tecnologia: QD-OLED

Processore: Neural Quantum Processor 4K

HDMI: 4x HDMI 2.1

HDR: HDR10, HDR10+, HLG Samsung S95B è stato il primo televisore QD-OLED dell'azienda ed è uno dei migliori televisori che si possano acquistare nel 2023. S95B richiede un po' di lavoro per ottenere il meglio dal suo straordinario design tecnologico, ma i risultati dell'immagine sensazionali. È anche più conveniente rispetto all'S95C.

Pro Design ultra-sottile

Ottima qualità dell'immagine

Qualità-prezzo eccellenti Contro Manca il supporto Dolby Vision

Interfaccia smart TV poco intuitiva

Quest'anno Samsung ha deciso di puntare sui QD-OLED, rilasciando due nuove serie di TV che vantano la stessa tecnologia Quantum Dot OLED dello straordinario TV Samsung S95B del 2022.

Mentre Samsung S90C è destinato a offrire un'esperienza (leggermente) più accessibile agli amanti dei TV OLED, il più costoso Samsung S95C QD-OLED è il vero successore dell'S95B.

Samsung S95C QD-OLED è decisamente più luminoso di S95B, infatti è il televisore OLED più luminoso che si possa acquistare attualmente.

Ma come sono a confronto Samsung S95C e Samsung S95B? L'aumento di luminosità del nuovo pannello QD-OLED giustifica davvero un upgrade se si possiede già S95B? Mettiamo a confronto i due televisori Samsung, analizzando le differenze di prezzo, dimensioni e caratteristiche.

Il TV OLED Samsung S95C vanta un impressionante aumento della luminosità del 32% rispetto al modello S95B dello scorso anno. (Image credit: TechRadar/Future)

Samsung S95C vs Samsung S95B: prezzo

Di seguito trovate i prezzi del Samsung S95C OLED in Italia per i vari formati in cui è disponibile:

55 pollici: 2.599€

65 pollici: 3.499€

77 pollici: 4.999€

Questi invece sono i prezzi di Samsung S95B OLED:

55 pollici: 1.399€

65 pollici: 2.299€

Considerando l'aumento di luminosità dell'S95C rispetto al suo predecessore, non ci sorprende che il nuovo schermo QD-OLED del 2023 abbia un prezzo di lancio superiore a quello dell'S95B, uscito la scorsa estate.

Samsung S95B è disponibile solo con schermo da 55 e 65 pollici, mentre il nuovo S95C aggiunge un'opzione da 77 pollici. (Image credit: Samsung)

Samsung S95C vs Samsung S95B: funzioni

I televisori Samsung S95C e Samsung S95B sono entrambi QD-OLED. Ciò significa che combinano le migliori caratteristiche dei tradizionali pannelli W-OLED e dei loro pixel auto-emittenti con i punti di forza dei migliori schermi QLED di Samsung. Grazie alla presenza di un filtro a punti quantici, entrambi presentano i neri profondi tipici degli OLED e le zone luminose particolarmente brillanti dei QLED.

Nella nostra recensione del Samsung S95B QD-OLED dello scorso anno, abbiamo constatato che si trattava del TV OLED più luminoso che avessimo mai testato. Grazie al filtro a punti quantici, S95B è stato in grado di raggiungere un picco di luminosità di 1060 nit in modalità Standard. Per fare un paragone, LG C2 OLED, che attualmente è il miglior TV del 2023, raggiunge un picco di circa 800 nit.

Ma questo non è nulla in confronto al Samsung S95C QD-OLED. Come già accennato, S95C è il TV OLED più luminoso che abbiamo mai visto. Gli unici altri pannelli OLED che al momento possono avvicinarsi sono LG G3 OLED e Sony A95L QD-OLED.

In base a quanto emerso durante un evento tenutosi presso lo stabilimento Samsung nel New Jersey, l'S95C è circa il 32% più luminoso dell'S95B. Nel corso dei nostri test, il picco di luminosità del nuovo QD-OLED di Samsung su una finestra bianca al 10% ha raggiunto l'impressionante valore di 1374 nit in modalità Filmmaker.

Questi significativi incrementi di luminosità rispetto all'S95B sono stati ottenuti grazie a Quantum HDR OLED Plus: una funzione dell'S95C che utilizza l'intelligenza artificiale per regolare con precisione la luminosità a livello di singolo pixel.

Samsung S95C QD-OLED mostrato in una demo insieme all'S95B (a sinistra). (Image credit: Future/TechRadar)

Non che questo renda l'S95B QD-OLED obsoleto. Per quanto riguarda caratteristiche e funzioni base, questi TV OLED hanno molto in comune. Entrambi i pannelli dispongono di quattro porte HDMI 2.1, con l'S95B che supporta il 4K fino a 120Hz e l'S95C che fa un ulteriore passo avanti supportando il 4K fino a 144Hz.

Il supporto di frequenze di aggiornamento così rapide rende sia l'S95B che l'S95C dei TV gaming ideali da abbinare a una console di nuova generazione. Se si desidera giocare ai migliori giochi Xbox Series X o giochi PS5 su uno di questi QD-OLED Samsung, funzioni aggiuntive come VRR, Nvidia G-Sync e FreeSync Premium Pro alzano ulteriormente la posta in gioco.

Per quanto riguarda l'audio, il Samsung S95C QD-OLED offrirà un'esperienza migliore rispetto all'S95B. Se nel modello dell'anno scorso abbiamo apprezzato il sistema Object Tracking Sound, S95C è dotato di Object Tracking Sound Plus per migliorare ulteriormente la direzionalità degli altoparlanti.

Il nuovo Samsung S95C ha un'eccellente luminosità fuori asse e un'ottima uniformità del colore, ma anche l'S95B del 2022 è altrettanto valido sotto questi aspetti. (Image credit: Future)

Samsung S95C vs Samsung S95B: design

Il TV QD-OLED Samsung S95B è uno dei pannelli più sottili che abbiamo mai testato. Ma non è così incredibilmente sottile come l'S95C. Con il nuovo design "Infinity One" di Samsung, l'S95C è lo schermo OLED più sottile che l'azienda abbia mai presentato.

Il motivo principale per cui l'S95C è così sottile è la Samsung One Connect Box. A differenza dell'S95B, per l'S95C i cavi HDMI e le altre connessioni sono alloggiati in un ricevitore multimediale separato. Questo non solo aiuta a ridurre i cavi, ma riduce anche le dimensioni dell'apparecchio.

Sebbene entrambi i QD-OLED siano ovviamente due televisori dall'estetica impeccabile, l'S95C è davvero uno dei pannelli OLED più belli che abbiamo mai visto.

Samsung S95C vs Samsung S95B: conclusioni

Sia che si scelga il Samsung S95C, sia che si scelga di risparmiare un po' optando per il più vecchio Samsung S95B, si sta acquistando un televisore eccezionale. Entrambi i QD-OLED sono all'altezza dei migliori TV QLED in termini di luminosità e offrono un contrasto di gran lunga superiore grazie a neri perfettamente profondi.

Detto questo, l'S95C sembra davvero essere un televisore incredibilmente speciale: il pannello OLED più luminoso mai prodotto da Samsung potrebbe presto diventare il miglior televisore del 2023.