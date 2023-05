Google Pixel 7a vs Pixel 6a: confronto

Google ha da poco svelato il suo nuovo smartphone economico, il Google Pixel 7a, destinato a occupare lo spazio tra il Google Pixel 7 standard e Google Pixel 7 Pro (entrambi usciti a ottobre 2022).

Nonostante il prezzo da fascia media, Pixel 7a ha tutte le carte in regola rivaleggiare con alcuni dei migliori smartphone in assoluto grazie alla a una serie di funzioni e caratteristiche impressionanti. Di seguito facciamo un confronto su com'è Pixel 7a a confronto con il predecessore Pixel 6a in termini di prezzo, design, prestazioni, fotocamere e durata della batteria.

La nostra recensione di Google Pixel 7a

Google Pixel 7a vs Pixel 6a: specifiche

(Image credit: Future / Philip Berne)

Google Pixel 7a vs Pixel 6a: specifiche Google Pixel 7a Dimensioni:152,4 x 72,9 x 9mm

Peso: 193,5g

Display: 6.1"

Risoluzione: 2400 x 1080 pixel

Frequenza di aggiornamento: 90Hz

Modulo fotografico: 64MP (principale), 13MP (ultrawide)

Fotocamera frontale: 13MP

RAM: 8GB

Spazio di archiviazione: 128GB Google Pixel 6a Dimensioni:152,2 x 71,8 x 8,9mm

Peso: 178g

Display: 6.1"

Risoluzione: 2400 x 1080 pixel

Frequenza di aggiornamento: 60Hz

Modulo fotografico: 12MP (principale), 12MP (ultrawide)

Fotocamera frontale: 8MP

RAM: 6GB

Spazio di archiviazione: 128GB

Google Pixel 7a vs Pixel 6a: prezzo e uscita

Google Pixel 6a è uscito a luglio 2022 con un prezzo di partenza di 459€. (Image credit: Google)

Google Pixel 7a è stato presentato alla Google IO 2023, tenutasi il 10 maggio. A differenza del predecessore, è da subito disponibile per l'acquisto.

Google Pixel 7a costa 509€ in Italia per la configurazione da 8GB / 128GB. Come riferimento, il Pixel 6a costava 459€ al momento del lancio, quindi c'è stato un piccolo aumento.

Google Pixel 7a è disponibile nei colori bianco, grigio, blu e corallo.

Google Pixel 7a vs Pixel 6a: design e display

(Image credit: Future / Philip Berne)

Lato design, Google Pixel 7a non è molto diverso dal Pixel 6a, con il Pixel 7a che è solo leggermente più grande e pesante del predecessore.

Pixel 7a presenta una bella finitura opaca che rende la presa ottimale. La scocca è leggermente curva, il che garantisce un'esperienza d'uso ergonomica e comoda ma non è ideale nel caso si voglia appoggiare il telefono su una superficie piatta.

Google afferma che il Pixel 7a è il telefono della serie Pixel a più resistente prodotto finora, ed è anche impermeabile grazie alla certificazione IP67.

Il leaker @OnLeaks ha condiviso queste immagini del Pixel 7a (Image credit: Future / Philip Berne)

Il display da 6,1" di Google Pixel 7a ha le stesse dimensioni del Pixel 6a, ma offre una frequenza di aggiornamento superiore (90Hz rispetto a 60Hz), il che significa immagini più fluide.

Complessivamente il display di Google Pixel 7a è sicuramente migliore del Pixel 6a dello scorso anno, soprattutto alla luce diretta del sole.

Google Pixel 7a vs Pixel 6a: fotocamera

(Image credit: Future / Philip Berne)

Per quanto riguarda le fotocamere, ci sono dei grandi miglioramenti rispetto al Pixel 6a. Gli scatti in condizioni di luce scarsa sono nettamente superiori, e grazie all'intelligenza artificiale e al chip Tensor G2 il risultato complessivo delle foto è decisamente soddisfacente.

Il sensore della fotocamera principale ha ricevuto un importante aggiornamento, passando da 12MP a ben 64MP. Anche se i pixel sono più piccoli di quasi un terzo, il sensore complessivo è più grande e le immagini beneficiano di una tecnologia superiore.

Confrontando le fotocamere del Pixel 7a con quelle del Pixel 6a, che per essere uno smartphone economico aveva superato le nostre aspettative per quanto riguarda le prestazioni fotografiche, possiamo affermare che il Pixel 7a riesce a essere ancora migliore. Gli sfondi sono più dettagliati e l'illuminazione è migliorata.

Google PIxel 7a può registrare video fino a 4K/60FPS usando l’ottica principale, mentre usando quella secondaria ci si ferma a 4K/30FPS. C’è la stabilizzazione ottica, che in questa fascia di prezzo non è proprio all’ordine del giorno. C’è anche una funzione per migliorare l’audio e renderlo più comprensibile, che funziona discretamente ma senza fare miracoli. La fotocamera frontale è anch’essa da 13 MP con apertura F/2,2.

Per quanto riguarda lo zoom invece non ci sono stati miglioramenti, infatti il Pixel 7a presenta gli stessi problemi del modello precedente, con lo zoom 8x che permette di ottenere solo scatti poco nitidi.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Google Pixel 7a dispone di una modalità di esposizione lunga che il Pixel 6a non ha.

Google ha dotato il 6a di tutti i più bei trucchi per l'editing fotografico, come Photo Unblur e Magic Eraser, e li ritroviamo anche sul Pixel 7a.

La vera magia avviene in Google Foto, che dota di strumenti speciali i telefoni Google Pixel con chip Tensor. Il Pixel 7a non presenta nuove funzioni di editing che non abbiamo già visto in precedenza, ma non manca nulla e questi sono gli strumenti di editing migliori e più semplici da usare che si possano trovare su un telefono.

È sempre possibile anche correggere vecchie foto che non sono state scattate con il Pixel 7a, purché siano state caricate su Google Foto.

Google Pixel 7a vs Pixel 6a: prestazioni

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Pixel 7a monta il Tensor G2 di Google, lo stesso di Pixel 7 e Pixel 7 Pro, che offre ottime prestazioni reali e rende il telefono abbastanza veloce da riuscire a svolgere tutte le classiche attività quotidiane.

Per essere un telefono economico in effetti le prestazioni sono sorprendenti, anche per quanto riguarda attività più laboriose come il gaming e l'editing di foto e video.

Lo spazio di archiviazione da 128GB è lo stesso del predecessore, ma ha un quantitativo di RAM (8GB) superiore rispetto ai 6GB del Google Pixel 6a.

Google Pixel 7a vs Pixel 6a: batteria

Il Pixel 6a ha una batteria da 4.410mAh. (Image credit: TechRadar / Stephen Lambrechts)

La batteria non è stata migliorata rispetto al Google Pixel 6a: il nuovo smartphone Google ha una batteria da 4.300 mAh, un po’ più piccola rispetto ai 4.410 dell’anno scorso. Una differenza in peggio, controbilanciata almeno in parte dalla presenza della ricarica wireless.

Il prezzo da pagare per le ottime prestazioni del Pixel 7a è dato proprio dall'autonomia, in quanto la batteria si consuma piuttosto velocemente e impiega troppo tempo a caricarsi. Non è un telefono su cui fare affidamento per un'autonomia a lungo termine.