Sono in arrivo i TV OLED stampati a getto d'inchiostro, più luminosi ed economici

Il prossimo passo nell'evoluzione dei televisori OLED potrebbe essere finalmente dietro l'angolo. Gli OLED con stampa a getto d'inchiostro (IJP), che promettono di essere più ecosostenibili, più luminosi e più economici, sono entrati in produzione e potrebbero arrivare sul mercato entro i prossimi due anni.

I televisori OLED sono tra i migliori televisori disponibili, ma cos'è un OLED IJP? In poche parole, si tratta di un metodo di produzione di TV OLED che utilizza la tecnologia di stampa a getto d'inchiostro e che potrebbe ridurre i costi di produzione rispetto ai costosi metodi di produzione attuali. A sua volta, si spera che questo significhi prezzi più bassi per i consumatori. Il pannello promette anche un minor consumo di energia, con un conseguente funzionamento più ecologico ed economico degli OLED, e suggerisce anche immagini molto più luminose.

Uno dei primi marchi importanti a parlare di questi TV IJP è TCL, che ha presentato un paio di prototipi di OLED IJP al CES 2023 all'inizio di quest'anno. Il primo modello in questione era un TV OLED 4K IJP da 31 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. L'altro è un OLED IJP pieghevole da 65 pollici con risoluzione 8K. Questo modello aveva una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un incredibile display da 33 milioni di pixel, il che significa che è uno dei display OLED tecnicamente più avanzati mai realizzati.

Sebbene si parli di OLED IJP da un paio d'anni, alla conferenza Experts Meet Experts di TCL tenutasi a Varsavia a novembre 2023, abbiamo finalmente ricevuto un'informazione elusiva: una data di arrivo per questi OLED IJP. Sebbene la data non fosse ancora concreta, TCL ha annunciato che una linea del suo impianto di produzione di Guangzhou sta investendo negli OLED IJP e ha suggerito che potremmo vedere gli OLED IJP sul mercato nel 2024/2025.

L'LG G3 utilizza la tecnologia MLA e un pannello OLED EX per illuminare le immagini, ma gli OLED IJP potrebbero essere ancora più luminosi (Image credit: Future)

Lo stato attuale degli OLED

Negli ultimi anni i televisori OLED hanno compiuto diversi progressi rispetto ai pannelli W-OLED standard disponibili in alcuni dei migliori televisori OLED di marchi come LG, Sony e altri. Tra questi, i pannelli OLED EX, presenti in TV come l'LG C3, che aumentano i livelli di luminosità dei TV OLED standard fino a 800-1.000 nit.

Un altro progresso, introdotto nel 2022 da Samsung, è il QD-OLED, che combina un pannello OLED con la tecnologia Quantum Dot per aumentare ulteriormente i livelli di luminosità. Questa tecnologia è presente in TV come il Samsung S90C e la sua controparte più pregiata, il Samsung S95C, che raggiungono entrambi livelli di luminosità di picco di 1.100-1.400 nit. Infine, ci sono OLED come l'LG G3 e il Panasonic MZ2000 che integrano la tecnologia MLA (micro-lens-array) per offrire una luminosità ancora maggiore, raggiungendo livelli di picco fino a 1.500 nit.

Ma perché si parla tanto di luminosità? Uno degli svantaggi dei televisori W-OLED, quelli senza i "miglioramenti" di cui sopra, è la scarsa luminosità dei display. Sebbene questi televisori W-OLED presentino livelli di nero e contrasto eccellenti e colori intensi, la luminosità è relativamente scarsa, il che li rende difficili da gestire negli ambienti più luminosi. I miglioramenti di cui sopra aiutano in questo senso, ma comportano anche apparecchi più costosi.

Il TV OLED IJP da 31 pollici di TCL (nella foto) al CES 2023 mostra immagini più luminose (Image credit: Future)

IJP: il futuro di cui abbiamo bisogno?

È qui che entrano in gioco gli OLED IJP. Se la produzione IJP è in grado di ridurre i costi di produzione, significa che i prezzi sono più bassi e, con display più capaci, immagini più luminose. In questo modo si eliminano due dei problemi che affliggono l'attuale tecnologia OLED.

Durante l'evento di TCL a Varsavia, sono state presentate diverse statistiche relative agli OLED IJP rispetto agli altri OLED. Il QD-OLED è la tecnologia di punta del momento, con una luminosità di picco di 1.500 nit, una luminosità media di 250 nit (su tutto lo schermo) e una copertura Rec.2020 (spazio colore medio) dell'85%. TCL ritiene che i TV OLED RGB IJP raggiungeranno un picco di 2.000 nit, una luminosità media di 300 nit e una copertura dello spazio colore Rec.2020 del 90%.

Se questi risultati previsti da TCL sono credibili, potremmo assistere al TV OLED dei sogni, con neri profondi, colori vibranti, luminosità in grado di rivaleggiare anche con alcuni TV mini-LED come il Samsung QN90C, e il tutto a prezzi più convenienti.

Riflessioni finali

Queste statistiche non sono affatto concrete: abbiamo già sentito parlare di TV OLED IJP in passato, e alcuni esperti avevano previsto anni fa che avremmo visto i TV OLED IJP entro il 2023. Ebbene, il 2023 è quasi finito e non abbiamo ancora visto OLED IJP disponibili in commercio.

Ma se queste cifre iniziano a comparire dopo un modello fisico mostrato da TCL al CES 2023, è chiaro che qualcosa si stia muovendo. I televisori OLED continuano a essere estremamente popolari e se IJP riuscirà a spingere il progresso nel modo in cui ci è stato detto, allora sarà emozionante vedere cosa ci riserveranno i prossimi due anni.