Chi dovrebbe acquistare un Samsung Galaxy S24?

Il lancio del Samsung Galaxy S24 è previsto per la metà di gennaio. Stando alle indiscrezioni trapelate finora, sembra che i prossimi smartphone Samsung non saranno molto diversi rispetto alle controparti della serie Galaxy S23. Questo a meno che le ambizioni di Samsung di realizzare un "AI Phone" non stravolgano completamente ciò che possiamo aspettarci.

Rimane quindi la domanda: chi dovrebbe davvero acquistare il Samsung Galaxy S24?

Chi ha un Galaxy S21 o un Galaxy S22

È improbabile che tutti i fan della serie Galaxy S, tranne quelli più accaniti, vogliano aggiornarsi e prendere un Galaxy S23. Ma chi ha un telefono più vecchio, come il Galaxy S22 o il Galaxy S21, potrebbe prendere in considerazione un upgrade.

Secondo la logica generale, i maggiori miglioramenti in termini di prestazioni ed esperienza d'uso, nonché di durata della batteria (a causa del deterioramento delle batterie agli ioni di litio nel corso del tempo), si possono ottenere passando da telefoni di un paio di generazioni fa ai nuovi modelli.

Aspettando qualche settimana si potrà avere un telefono nuovo di zecca o vedere l'ancora eccellente Galaxy S23 scendere di prezzo e diventare un ottimo telefono Android d'occasione.

Chi è stufo degli iPhone

Per le persone che cercano un'alternativa e che hanno la determinazione di lasciare il comfort di iOS per passare ad Android, il Galaxy S24 può essere un ottimo punto di ingresso.

Non solo i modelli Galaxy S24 standard e Plus dovrebbero avere un trio di fotocamere posteriori e un design che non si discosta molto da quello dell'iPhone 15 Pro, ma dovrebbero anche essere più economici. Inoltre, Samsung mette a disposizione molte applicazioni e funzioni su Android che possono dare ai telefoni Galaxy una sensazione simile a quella di un iPhone rispetto ad altri smartphone Android.

Chi vuole uno smartphone tuttofare

Qui ci riferiamo al Galaxy S24 Ultra, che dovrebbe essere simile al già brillante Galaxy S23 Ultra, ma con una maggiore potenza e alcune rifiniture premium come i bordi in titanio.

Dato che l'S23 Ultra era fondamentalmente un telefono per chi desiderava un dispositivo Android in grado di essere contemporaneamente un telefono di grandi dimensioni, uno smartphone gaming, un cameraphone e un tablet/notebook compatto, ci aspettiamo che il Galaxy S24 Ultra non sia diverso e si rivolga quindi a chi desidera il miglior telefono Android in circolazione.

Inoltre, il Galaxy S24 Ultra sarà probabilmente dotato di potenti funzioni AI che non solo renderanno le funzioni smart del telefono più intelligenti e veloci, ma offriranno anche funzionalità AI generative come la creazione di itinerari per i viaggi, la risposta alle chiamate al posto dell'utente o la possibilità di ricomporre in modo ordinato una fotografia senza bisogno di anni di conoscenza di Photoshop.

Meglio aspettare... e vedere

Naturalmente, prima di decidere di preordinare o abbandonare il vostro iPhone, sarebbe saggio aspettare e vedere come saranno davvero i telefoni Galaxy S24.

Continuate a seguirci per ricevere le ultime notizie sul Galaxy S24 e per conoscere le nostre opinioni in vista del lancio, previsto per il 17 gennaio, dei prossimi telefoni di punta di Samsung.

