Tre buoni motivi per acquistare l'iPhone 15 anche se avete già un iPhone

L'arrivo della gamma iPhone 15 è ormai prossimo e abbiamo a disposizione un buon numero di informazioni che ci consentono di delineare quelli che saranno gli aspetti peculiari dei nuovi smartphone Apple.

Negli ultimi anni Apple ha introdotto alcune novità interessanti nel design, come ad esempio la Dynamic Island che ha definitivamente mandato in pensione il tanto discusso notch. Gli aggiornamenti si sono visti anche in ambito hardware con un aggiornamento annuale del chipset (riservato ai modelli Pro) e alcune modifiche importanti al comparto fotografico dei modelli di punta.

Tuttavia, in termini di esperienza d'uso non c'è mai stato un gap enorme tra una generazione di iPhone e la successiva, motivo per cui abbiamo più volte consigliato ai nostri lettori di aspettare l'uscita dei nuovi modelli per acquistare i top di gamma della serie precedente a prezzi scontati o di optare per un iPhone ricondizionato.

Detto questo, la gamma iPhone 15 presenta alcune novità che potrebbero, per la prima volta dopo anni, costituire un buon motivo per passare ai nuovi modelli anche per chi possiede un iPhone recente, come un iPhone 13 o un iPhone 14.

In questo articolo andremo ad approfondire i tre motivi per cui vale la pena di considerare il passaggio agli iPhone 15.

1. Porta USB-C e nuovo design

(Image credit: Shutterstock / charnsitr)

Dopo un lungo tira e molla, l'UE ha comunicato ad Apple l'obbligo di aggiungere le porte USB-C a tutti gli iPhone venduti in Europa a partire dal 2024. Anche se inizialmente l'azienda sembrava restia al cambiamento, oggi possiamo dire che quasi certamente Apple adotterà il nuovo standard di ricarica in anticipo introducendolo con la linea iPhone 15.

Oltre ad incrementare notevolmente la compatibilità di ricarica degli iPhone (nel 2023 ogni nuovo telefono e laptop sarà dotato di ricarica USB-C), l'adozione dello standard USB-C da parte di Apple porterà miglioramenti tangibili in termini di velocità di trasferimento dati e sicurezza. Ad esempio, l'iPhone 15 Pro offrirà velocità di trasferimento dati di 20 Gbps o 40 Gbps, un notevole balzo in avanti rispetto ai 480 Mbps degli attuali iPhone.



Ma l'aggiunta di una porta USB-C al posto della tradizionale porta Lightning di Apple, che è rimasta un punto fermo di ogni iPhone a partire dall'iPhone 5, non è l'unica modifica al design che vedremo sugli iPhone di quest'anno.

Date un'occhiata ai render qui sotto: notate qualcosa di strano?

Image 1 of 4 (Image credit: 9to5Mac) (Image credit: 9to5Mac) (Image credit: 9to5Mac) (Image credit: 9to5Mac)

Da ciò che si evince dalle immagini pubblicate da 9to5Mac, tutti e quattro i modelli di iPhone 15 dovrebbero avere bordi curvi in stile iPhone 11, mentre l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max dovrebbero avere un frame in titanio che li renderà più leggeri e resistenti dei loro predecessori. I due top di gamma dovrebbero anche avere delle cornici del display super sottili da appena 1,5 mm di spessore e un nuovissimo tasto multifunzione al posto del tradizionale tasto Azione.

In altre parole gli iPhone 15 Pro saranno più leggeri e resistenti degli attuali iPhone 14 Pro e iPhone 13 Pro, oltre ad essere più pratici (dal punto di vista della ricarica) rispetto al dispositivo che state usando attualmente. Inoltre, se avete apprezzato la Dynamic Island introdotta con l'iPhone 13 Pro sarete felici di sapere che quest'anno tutti i modelli di iPhone 15, comprese le varianti standard e Plus, saranno dotati di questa funzione.

2. Maggiore autonomia su tutta la linea

(Image credit: Apple)

L'iPhone 14 Pro, l'iPhone 13 Pro e i corrispettivi modelli Max offrono un'autonomia di tutto rispetto considerando la luminosità dei loro display - si arriva a poco più di un giorno intero di utilizzo con tutti e quattro i dispositivi - ma le indiscrezioni suggeriscono che l'intera gamma iPhone 15 potrà contare su batterie significativamente più grandi.

In particolare, secondo le stime, l'iPhone 15 avrà una batteria più grande del 18%, l'iPhone 15 Plus e l'iPhone 15 Pro del 14% e l'iPhone 15 Pro Max del 12%. In teoria, quindi, questi miglioramenti della capacità dovrebbero tradursi in una maggiore autonomia per ogni modello.

Se siete interessati ai numeri reali, qui di seguito abbiamo riportato in dettagli le presunte capacità della batteria di ciascun modello di iPhone 15:

iPhone 15 : 3,877mAh (vs 3,279mAh di iPhone 14)

: 3,877mAh (vs 3,279mAh di iPhone 14) iPhone 15 Plus : 4,912mAh (vs 4,325mAh di iPhone 14 Plus)

: 4,912mAh (vs 4,325mAh di iPhone 14 Plus) iPhone 15 Pro : 3,650mAh (vs 3,200mAh di iPhone 14 Pro)

: 3,650mAh (vs 3,200mAh di iPhone 14 Pro) iPhone 15 Pro Max: 4,852mAh (vs 4,323mAh di iPhone 14 Pro Max)

I nuovi chip che verranno equipaggiati sugli iPhone 15 dovrebbero essere complementari a questi aumenti delle dimensioni della batteria. L'iPhone 15 e l'iPhone 15 Plus erediteranno il chip A16 Bionic utilizzato dall'iPhone 14 Pro e dall'iPhone 14 Pro Max, che dovrebbe garantire i consueti miglioramenti in termini di efficienza, mentre l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max potranno contare su un chipset A17 Bionic ancora più efficiente. In conclusione tutti i modelli della gamma iPhone 15 dovrebbero garantire un'autonomia sensibilmente migliore rispetto alle precedenti generazioni.

Ma non è tutto. I report indicano che il già citato passaggio allo standard USB-C potrebbe facilitare l'introduzione di una ricarica da 35W su alcuni modelli di iPhone 15. Attualmente, l'iPhone 14 standard è limitato a 20W di ricarica, mentre l'iPhone 14 Pro Max è limitato a 27W. Quest'ultimo impiega circa due ore per ricaricarsi completamente e una netta riduzione del tempo di ricarica (oltre che dell'autonomia) potrebbe senz'altro essere un buon incentivo a passare ai nuovi modelli.

3. iPhone 15 Pro Max potrebbe essere il cameraphone dell'anno

(Image credit: Future / Apple)

Ogni anno Apple apporta dei miglioramenti più o meno importanti alla fotocamera dei suoi iPhone, ma nel 2023 gli aggiornamenti più interessanti sembrano destinati esclusivamente all'iPhone 15 Pro Max.

Si dice che sia l'iPhone 15 che l'iPhone 15 Plus avranno un sensore principale da 48MP simile a quello dell'iPhone 14 Pro, ma più luminoso. Tuttavia non sembrano esserci aggiornamenti degni di nota per iPhone 15 Pro. L'iPhone 15 Pro Max, tuttavia, potrebbe entrare di diritto nella nostra guida ai migliori cameraphone grazie a due aggiornamenti importanti.

Per cominciare, l'iPhone 15 Pro Max potrebbe essere dotato di un teleobiettivo con zoom variabile simile a quello che dovremmo trovare anche sul rivale Samsung Galaxy S24 Ultra. Le fotocamere con zoom ottico variabile sono eccezionalmente rare tra gli smartphone moderni - il Sony Xperia 1 IV ne utilizza una, ma lo zoom è limitato tra 3,5x e 5,2x - quindi l'aggiunta di un sensore del genere su un iPhone rappresenterebbe un importante passo in avanti in termini di capacità fotografiche.

Si vocifera inoltre che l'iPhone 15 Pro Max sarà dotato di un sensore Sony IMX903 che con i suoi 1/1,14 pollici sarebbe il più grande mai visto su un iPhone. L'iPhone 15 Pro Max dovrebbe inoltre vantare capacità di elaborazione delle immagini più avanzate rispetto al fratello standard grazie al nuovo chipset, che potrebbe essere fondamentale anche per l'implementazione della presunta fotocamera frontale a doppio obiettivo che dovremmo trovare sul top di gamma Apple.

Insomma, se siete utenti Apple e stavate aspettando un iPhone con delle capacità fotografiche tali da poter competere con i migliori smartphone Android, forse questo è l'anno giusto.