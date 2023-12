Ecco 6 funzioni che Samsung Galaxy S24 dovrebbe copiare da iPhone 15

Samsung Galaxy S24 è in arrivo e dovremmo vederlo subito dopo il nuovo anno. Dopo aver utilizzato un iPhone 15 Pro Max insieme a un Galaxy S23 Ultra per scriverne le rispettive recensioni, ecco cosa ci piacerebbe vedere sul prossimo smartphone Samsung prendendo spunto da alcune funzioni che si trovano solo su iPhone.

1. NameDrop per i Galaxy

(Image credit: Future / Philip Berne)

Una volta i Galaxy avevano una funzione simile, ma ora non più. NameDrop è un modo rapido e divertente per condividere informazioni di contatto o la musica che si sta ascoltando con un dispositivo Apple nelle vicinanze, tenendo lo schermo a pochi centimetri dal dispositivo dell'altra persona.

2. Cornici in titanio

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

È presente solo su iPhone 15 Pro e Pro Max, ma il titanio è davvero eccezionale. È solido, leggero e molto bello in tutti i colori disponibili. Ci piacerebbe che Samsung portasse il titanio sul Galaxy S24 Ultra e forse anche sul resto della linea Galaxy S24.

3. Check In per tutti

(Image credit: Future / Philip Berne)

Apple ha aggiunto la funzione Check In ai Messaggi che consente ai vostri amici e ai vostri cari di sapere se siete arrivati a destinazione o se state bene dopo un certo periodo di tempo. Effettuate il check-in prima di iniziare a guidare verso casa a tarda notte, prima di andare a correre da soli o al primo appuntamento.

Esiste una funzione di check-in integrata nell'app di sicurezza personale Android sui telefoni Pixel, ma è difficile da trovare. Samsung dispone di opzioni di SOS per le emergenze, ma non di una funzione di check-in passivo facile da trovare e poco invasiva da usare.

Il check-in dovrebbe essere una caratteristica fondamentale dei telefoni in futuro, e dovrebbe funzionare su tutte le piattaforme.

4. Un interruttore per la modalità Silenzioso

The mute switch on the iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple ha eliminato l'interruttore Suoneria/Silenzioso da iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. C'è ancora un modo per silenziare rapidamente iPhone 15, ma su iPhone 15 Pro Max si usa il nuovo tasto Azione, a meno che non gli si voglia dare un'altra funzione.

Non c'è mai stato un interruttore mute su un telefono Galaxy, quindi questo sarebbe un cambiamento radicale, ma benvenuto.

5. StandBy per il display always-on

Standby on an iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Philip Berne)

La nuova funzione dell'iPhone 15 più carina è stata introdotta con il nuovo iOS 17: la modalità StandBy trasforma l'iPhone in un orologio da tavolo quando è in carica e posizionato in modalità orizzontale. È incredibilmente utile e permette di avere sul comodino un orologio con tanto di meteo e notifiche.

Samsung è stata la pioniera del display always-on sugli smartphone e i suoi schermi OLED erano in grado di gestire questa funzione prima che arrivassero i fantastici display LTPO. Questa modalità StandBy non è altro che un display always-on migliorato, quindi è un peccato che Samsung non abbia già copiato questa funzione ad Apple. Speriamo di vederla sul prossimo Galaxy S24.

6. Controllo delle chiamate

Live Voicemail in iOS 17 gives you an answering machine (Image credit: Apple)

Apple ha riportato in auge la segreteria telefonica con la funzione Segreteria in diretta. Ora si può ascoltare qualcuno che lascia un messaggio (o almeno leggerne la trascrizione) e decidere se prendere il telefono e rispondere alla chiamata. È come tornare agli anni '80, ma è anche un ottimo modo per controllare le chiamate in entrata.

7. App Samsung Journal?

Journal on iOS 17 uses cues from your phone for suggestions (Image credit: Apple)

La nuova applicazione Journal di Apple può essere allettante per Samsung, ma ci sono già fin troppe app sui telefoni Samsung: per esempio c'è PenUp, un social network per artisti per i dispositivi dotati di S Pen.