Ecco perché conviene aspettare il Samsung Galaxy S24

Il Galaxy S24 è in dirittura di arrivo, ma vista la riduzione di prezzo subita dal Galaxy S23 durante il Black Friday e il Cyber Monday potreste decidere di cogliere l’occasione e prendere subito un nuovo smartphone . Normalmente vi diremmo di farlo e risparmiare qualcosa, ma forse questa volta conviene aspettare, specie se non vi occorre subito un nuovo cellulare. Probabilmente il Galaxy S24 non rappresenterà un grande aggiornamento rispetto al Galaxy S23, ma potrebbe essere un telefono che durerà più a lungo e migliorerà nel tempo rispetto ai telefoni acquistabili oggi.

Di solito Samsung è il primo produttore a presentare i suoi top di gamma all’inizio dell’anno, quindi è probabile che la gamma Galaxy S24 verrà lanciata a fine gennaio o all’inizio di febbraio.

(Image credit: Xiaomi)

In passato, i telefoni Samsung sono stati i primi ad equipaggiare i nuovi chipset Qualcomm, ma quest’anno lo Snapdragon 8 Gen 3 è già comparso in Cina sullo Xiaomi 14. Tuttavia, è probabile che almeno alcuni dei modelli Galaxy S24 disporranno del nuovo chipset Qualcomm, anche se in alcune regioni potrebbero utilizzare il chipset Exynos.

Sono previsti aggiornamenti per la fotocamera anche se probabilmente riguarderanno l’obiettivo principale e il grandangolare, piuttosto che concentrarsi sul già ottimo teleobiettivo dei Galaxy. La batteria potrebbe rimanere invariata, ma ci si augura la presenza di ulteriori miglioramenti in grado di aumentare l’autonomia del telefono. Secondo alcune indiscrezioni, Samsung potrebbe utilizzare il titanio su alcuni o su tutti i modelli di Galaxy S24 per rinforzare il telaio.

Gli aggiornamenti previsti a livello hardware sono pochi, ma non è per questo che dovremmo attendere il nuovo modello della casa coreana.

Nuove funzioni AI richiedono nuovi telefoni

Grazie al nuovo chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, Samsung potrà sfruttare una piattaforma con un motore neurale integrato, in grado di gestire le funzioni di apprendimento automatico. Qualcomm ha già mostrato alcune delle potenzialità del nuovo Snapdragon, ma toccherà a sviluppatori e produttori dare vita a queste funzionalità legate all’AI.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Il Galaxy S24 presenterà quasi certamente delle funzioni AI. La casa coreana ha già annunciato un LLM (Large Language Model) denominato “Samsung Gauss” che sarà presente sui telefoni futuri. Non è quindi difficile immaginare che Samsung offrirà funzionalità legate all’AI, al pari di tutti i suoi concorrenti tecnologici.

L’intelligenza artificiale costituirà un elemento importante nei telefoni del futuro, quindi conviene attendere un modello come il Galaxy S24 che utilizza già questa tecnologia piuttosto che buttarsi su uno smartphone recente che non ne dispone ed essere impossibilitati a sfruttare le nuove funzioni AI. È possibile che le funzionalità future di One UI e Android funzioneranno solo su telefoni dotati di motori neurali, proprio come accade con i PC, che devono soddisfare determinati requisiti minimi per far funzionare alcuni giochi.

Samsung dovrebbe copiare l’aspetto migliore dei Pixel 8

Un’altra funzione Android che Samsung dovrebbe adottare è il supporto prolungato per i suoi smartphone sulla traccia di Google, che ha garantito ben sette anni di aggiornamenti per i suoi Pixel 8. Apple supporta i suoi iPhone per cinque anni dal lancio, ma spesso i produttori di telefoni Android si limitano a offrire aggiornamenti importanti al sistema operativo per un massimo di tre anni.

(Image credit: Future | Philip Berne)

Samsung è famosa per i suoi annunci trionfali, e la promessa di un supporto più duraturo potrebbe essere uno di questi. Un impegno del genere non richiede alcun avanzamento tecnologico, bensì un impegno verso gli utenti, e sarebbe meglio di qualsiasi sensore o specifica che Samsung potrebbe aggiungere.

Il Galaxy S24 avrà nuove funzioni AI ed è possibile che queste non siano compatibili con i modelli più vecchi. Samsung potrebbe anche impegnarsi a offrire aggiornamenti software per più tempo rispetto a quanto abbia fatto in passato.

Alla luce di quanto detto, è evidente che conviene aspettare il Galaxy S24, che grazie alle nuove funzioni AI e al chipset potenziato potrebbe affermarsi come uno dei migliori smartphone Samsung . Il Galaxy S24 potrebbe presentare nuove entusiasmanti funzioni che lo renderanno un telefono migliore rispetto al suo predecessore, ma l’attenzione è tutta puntata sul futuro. Oggi più che mai, la prossima generazione di dispositivi potrebbe segnare un solco con i telefoni più vecchi sia in termini di tecnologia che di longevità. Vale la pena aspettare qualche mese per un telefono che durerà di più negli anni.