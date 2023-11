Samsung Galaxy S24: il prezzo non aumenterà, ma neanche le specifiche

The Samsung Galaxy S23 Plus

La serie Samsung Galaxy S24 comprenderà sicuramente alcuni tra i migliori smartphone in assoluto del prossimo anno, ma forse sotto qualche punto di vista i modelli saranno deludenti.

Ciò potrebbe essere dovuto principalmente alla quantità di RAM, che secondo il leaker @UniverseIce sarà di 8GB nel caso del Samsung Galaxy S24 standard, mentre si vocifera di modelli da 8GB e 12GB per il Galaxy S24 Plus e il Samsung Galaxy S24 Ultra.

Come riferimento, il Samsung Galaxy S23 e il Samsung Galaxy S23 Ultra hanno lo stesso quantitativo di RAM indicato dalle indiscrezioni sui futuri modelli, mentre il Galaxy S23 Plus è disponibile solo in una configurazione da 8GB, quindi potrebbe esserci un aggiornamento nel caso dell'S24 Plus.

S24:8GBS24+:8GB,12GBS24 Ultra:8GB,12GB16GB does not exist.November 30, 2023 See more

Ma questo significherebbe comunque che non c'è alcun aggiornamento delle quantità di RAM per due dei prossimi smartphone Samsung Galaxy, e 8GB per un telefono di fascia alta come il Samsung Galaxy S24 sembrano piuttosto bassi per gli standard del 2023, per non parlare del 2024.

Si tratta inoltre di una quantità inferiore a quella che avevamo sentito in precedenza, con altri report più vecchi che suggerivano l'esistenza di un modello di Samsung Galaxy S24 da 12GB e che il Galaxy S24 Ultra avrebbe potuto avere fino a 16GB di RAM.

Meno RAM, ma anche un prezzo più basso

Si sostiene che Samsung abbia testato la linea Galaxy S24 con una maggiore quantità di RAM (il che spiega le precedenti fughe di notizie), ma che alla fine alcune specifiche siano state "compromesse" per mantenere i prezzi simili a quelli dei modelli di quest'anno.

Quindi l'unica buona notizia è che la linea Samsung Galaxy S24 potrebbe non costare più della serie S23.