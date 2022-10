Un tablet a €150 che non faccia schifo? L'abbiamo trovato

Huawei Matepad T 10S 2021 è un tablet economico, ma oggi lo potete portare a casa ad un prezzo davvero contenuto, grazie al Prime Day. Forse non sarà uno dei migliori tablet Android sul mercato, ma grazie al prezzo fortemente ridotto è certamente interessante per chi fa un uso poco intensivo del tablet o per chi magari vuole comprarne uno per averlo sempre sottomano senza spendere troppo. Non si tratta di un tablet economico in senso stretto, in quanto le caratteristiche tecniche lo posizionano nella fascia media, pertanto è possibile utilizzarlo con qualsiasi applicazione attuale.

(Si apre in una nuova scheda) Huawei Matepad T 10S 2021 a 139,90€: (Si apre in una nuova scheda) CPU octa core, 4 GB di RAM e 64 GB di spazio, oltre ad uno schermo FULL HD è tutto ciò che serve per fare un buon tablet. Inoltre Huawei offre la sua EMUI 10.1, un'interfaccia davvero piacevole da usare e semplice, adatta anche ai neofiti.

Cosa fa di un tablet un buon tablet? La funzionalità! Certo i migliori tablet possono vantare caratteristiche di fascia alta, ma non tutti sono disposti a spendere diverse centinaia di euro per un dispositivo che usano come palliativo al PC o allo smartphone. Huawei Matepad T 10S è perfetto anche per guardare film e serie da soli o in coppia, magari collegandosi ai servizi di Prime Video o Netflix.

Vi invitiamo anche a seguire le altre guide che abbiamo preparato per aiutarvi a trovare le migliore offerte del Prime Day 2022, le trovate tutte in cima a questo articolo!

Buona caccia alle offerte!