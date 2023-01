Tutte le migliori novità del settore audio al CES 2023

Dopo anni di incertezze ed eventi esclusivamente virtuali, il CES 2023 si è finalmente svolto dal vivo. Ci sono già stati un bel po' di annunci sui nuovi gadget tecnologici, tra cui alcuni dei migliori dispositivi audio di quest'anno, e noi abbiamo raccolto in questo articolo i migliori che visti finora.

Il CES 2023 è iniziato giovedì 5 gennaio e nel corso dell'evento LG, Sonos, Sony e altre aziende presenteranno le loro ultime novità in campo audio. Una volta usciti, i nuovi dispositivi si contenderanno un posto nelle nostre classifiche delle migliori cuffie, delle migliori soundbar e dei migliori auricolari Bluetooth. Seguendo le presentazioni, potrete decidere se vale la pena aspettare o se preferite accaparrarvi subito il modello dell'anno scorso.

Altoparlanti e giradischi

Se cercate un modo per migliorare la vostra configurazione di smart speaker domestica, il CES 2023 è l'occasione giusta per trovare l'ispirazione e aggiornare il vostro sistema di altoparlanti.

Un esempio è l'Acer Halo Swing (che potete vedere qui sopra), uno smart speaker portatile luminoso compatibile con Google Assistant. Acer promette un audio a 360 gradi e una linea di bassi potenziata dal subwoofer, con una configurazione sicuramente allettante. La batteria ha un'autonomia di 10 ore e una certificazione di resistenza all'acqua IPX5.

Se avete già una configurazione di diffusori potreste preferire gadget come Amp Genie come aggiunta ai vostri dispositivi smart home. Il suo scopo è quello di rendere molto più semplice la sincronizzazione di una sorgente audio con il ricevitore scelto, compresi i dispositivi Yamaha, Denon e Sonos. Al CES si trovano sempre una serie di gadget progettati per risolvere i fastidiosi problemi di configurazione e compatibilità tra dispositivi.

JBL ha poi annunciato il suo primo giradischi Bluetooth, che offre lo streaming wireless aptX in modo da poter trasmettere l'audio dei vinili a diffusori wireless, soundbar o cuffie con audio hi-res a 24 bit. Il JBL Spinner BT (che potete vedere qui sopra) ha un aspetto piuttosto elegante con la sua combinazione di colori nero e arancione ed è uno dei giradischi più convenienti del suo genere, con un prezzo di circa 450€ al cambio. Sarà disponibile a partire dal terzo trimestre del 2023.

Soundbar

Una nuova soundbar può apportare notevoli miglioramenti al vostro sistema home theater, e al CES 2023 sono già stati presentati diversi gadget che potrebbero fare al caso vostro.

LG ha annunciato i suoi nuovissimi modelli di soundbar Dolby Atmos SC9 e SE6 con supporto Dolby Atmos e IMAX Enhanced, che consentirà ai diffusori multidirezionali delle soundbar di creare un suono potente e coinvolgente.

Inoltre, LG afferma che la linea del 2023 sarà più impressionante che mai grazie alla nuova tecnologia Triple Sound: utilizzando l'intelligenza artificiale, le soundbar saranno in grado di ottimizzare l'audio per lo spazio in cui sono posizionate e aggiungere strati virtuali intermedi per un'esperienza ancora più immersiva.

Dovremo aspettare di provare queste soundbar per sapere se sono all'altezza di quanto annunciati, ma le premesse sono senz'altro ottime.

Cuffie e auricolari

Anche cuffie e auricolari avranno il loro attimo di gloria al CES 2023,

Anche stavolta JBL si è presentata con svariati assi nella manica: gli auricolari Bluetooth JBL Tour Pro 2, dotati di touchscreen sulla custodia di ricarica, al lancio avranno un prezzo di di 249,95 dollari (l'equivalente di circa 240€).

Non sono gli unici auricolari annunciati da JBL al CES. La serie Tune, di fascia media, si arricchisce di tre nuovi arrivi, tutti con design diversi e disponibili da giugno 2023 al prezzo di 100 dollari.

I JBL Tune Buds sono auricolari senza stelo con cancellazione del rumore e 12 ore di autonomia. Se preferite un design più classico con lo stelo, ci sono i nuovi JBL Tune Beam. In alternativa, gli auricolari con design aperto JBL Tune Flex potrebbero essere dei rivali interessanti per gli Apple AirPods 3.

Se avete un budget limitato e siete disposti a rinunciare alla tecnologia di cancellazione del rumore, ci sono anche tre nuove aggiunte alla serie JBL Vibe che saranno disponibili da febbraio 2023: i JBL Vibe Buds promettono otto ore di riproduzione, mentre i JBL Vibe Beam offrono l'isolamento dai rumori esterni. I JBL Vive Flex invece sono un buon sostituto per chi preferisce il design aperto.

Anche Sony quest'anno dovrebbe presentare nuove cuffie o auricolari. Noi puntiamo su un nuovo paio di auricolari wireless LinkBuds e forse sugli attesissimi auricolari Sony WF-1000XM5, che farebbero seguito alle cuffie Sony WH-1000XM5 dello scorso anno.

Con la presenza di Razer, al CES 2023 potremmo assistere anche all'annuncio di alcune nuove cuffie gaming con illuminazione RGB, ma queste sono solo speculazioni e non ci resta che attendere gli annunci ufficiali per saperne di più.