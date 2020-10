TCL presenta due nuovi modelli QLED, vale la pena acquistarne uno?

Da oggi la nuova coppia di TV QLED low-budget di TCL è disponibile all’acquisto online anche in Italia.

I TV QLED TCL serie C71 e serie C81 partono rispettivamente da 599 euro e 799 euro, entrambi disponibili nelle versioni da 55 pollici e 65 pollici . Esiste anche una versione da 50 pollici della serie C71, mentre il formato 75 pollici è riservato alla serie C81. Entrambe funzionano con Android smart TV e supportano Google Assistant e Amazon Alexa. La serie C81 giustifica la differenza di prezzo includendo una soundbar Onkyo con supporto Dolby Atmos.

Entrambe le serie sono acquistabili online già da oggi su diverse piattaforme, tra cui Amazon.

Ma qual’è la particolarità dei televisori QLED? Questa tecnologia è stata per diverso tempo un’esclusiva di Samsung e, ad oggi, è vista come la principale rivale dei migliori TV OLED . La tecnologia QLED utilizza un filtro a punti quantici posto tra il pannello frontale e il pannello LED posteriore che migliora colore e contrasto.

TCL ha mostrato di essere interessata ad entrare nel mondo del QLED con i suoi 8-Series 8K QLED e 6-Series 4K QLED , entrambi inizialmente commercializzati negli Stati Uniti dove TCL è molto conosciuta. In Italia deve ancora farsi un nome, ma secondo noi è sulla buona strada.

Qual’è il prezzo giusto

L'aspetto più interessante dei TV QLED serie C71 e C81 è sicuramente il prezzo di appena 599 euro per la versione da 50 pollici, lo stesso prezzo del Samsung Q60R QLED uscito l’anno scorso (con una diagonale di 43 pollici). Il Q60R è un televisore edge-lit, ed è il più economico della gamma QLED commercializzata da Samsung nel 2019. Vi ricordiamo che anche se lo abbiamo ritenuto un ottimo acquisto per la sua convenienza, i gamer potrebbero riscontrare un piccolo ritardo di input.

Al contrario, il successore del Q60R per il 2020, il Q60T, nella sua versione da 50 pollici è in vendita a 849 euro su unieuro . A conti fatti, acquistando un televisore TLC con la stessa tecnologia QLED, si risparmierebbero quasi 300 euro, ma come ben sappiamo, ci sono anche tante altre caratteristiche e funzionalità da tenere in considerazione. Non abbiamo ancora avuto modo di provare le nuove proposte di TLC, ma pensiamo che il segreto nella differenza di prezzo rispetto ai prodotti Samsung risieda nella qualità dei processori.

In ogni caso, se non volete lasciarvi scappare un’occasione del genere, le TV di entrambe le serie sono già disponibili per l'acquisto online.