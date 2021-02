Sonos prepara un nuovo lancio di prodotto, forse sono cuffie

Sonos lancerà un nuovo prodotto a marzo 2021, come ha fatto sapere il CEO Patrick Spence di recente.

Il dirigente, come riporta Seeking Alpha, ha affermato che Sonos vuole aggiungere "almeno due nuovi prodotti ogni anno" e che "siamo emozionati per il lancio del nostro ultimo prodotto il mese prossimo".

Potrebbe trattarsi di una cosa del tutto nuovo, cioè quelle cuffie Sonos di cui tanto si è parlato di recente. Oppure potrebbe essere una nuova versione (magari più piccola) del Sonos Move, uno degli altoparlanti Bluetooth che più ci sono piaciuti.

Cuffie multistanza?

Sono praticamente tre anni che si vocifera e si chiacchiera di possibili cuffie marchiate Sonos, ma finora non si è visto nulla di concreto.

Sicuramente potrebbero integrarsi con gli assistenti vocali, come già fanno Sonos Arc e Sonos One. Ed è altrettanto sicuro che Sonos punterebbe subito a competere con Sony, Philips, Bose ed Apple per il primo posto nella lista delle migliori cuffie e in quella delle migliori cuffie con riduzione del rumore.

Secondo le fonti sentite da Bloomberg, Sonos starebbe puntanto a un prezzo intorno ai 350-400 euro, qualcosa che sia leggermente inferiore a quanto costavano le Sony WH-1000XM4 appena uscite. Nel frattempo, naturalmente, sono uscite anche le Apple AirPods Max.

Recentemente è emerso un brevetto che sosterrebbe l'idea di un paio di cuffie Sonos con cancellazione del rumore. Nel documento c'è anche qualche riferimento all'interazione tra le cuffie e altri prodotti Sonos, per un esperienza multi-room più completa. Qualcosa che i concorrenti, in effetti, non avrebbero.

Naturalmente è possibile anche che Sonos si stia invece preparando a introdurre un nuovo speaker Bluetooth, forse una versione più piccola del Sonos Move. Al momento quest'ultimo è l'unico prodotto portatile di Sonos.

C'è la registrazione della FCC svelata da The Verge a sostenere tale ipotesi. Questa nuova cassa Bluetooth, oltre che più piccola, costerebbe meno dell'attuale Sonos Move, che si trova a circa €400. Piuttosto costoso quindi, e anche pesante (circa 3 Kg).

Ovviamente, pur avendo una batteria, il nuovo Sonos andrebbe a competere con i migliori smart speaker.