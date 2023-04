Samsung sta lavorando a dei TV OLED economici

Secondo le ultime indiscrezioni Samsung sta pianificando l'acquisto di pannelli per TV OLED che consentirebbero la produzione di televisori OLED molto più economici rispetto ai modelli attuali, in uscita il prossimo anno.

Al momento, Samsung produce solo TV OLED che utilizzano un display QD-OLED di nuova generazione (in cui i punti quantici sono combinati con i pixel OLED per ottenere colori e luminosità migliori), il che rende modelli come il Samsung S95C molto costosi rispetto a modelli come l'LG C3, per non parlare del molto più economico LG A2.

Il report di The Elc (Si apre in una nuova scheda) afferma che Samsung è in trattativa con LG Display per acquistare i pannelli per televisori OLED. Tuttavia, non è ancora certo che il progetto si realizzi: non è la prima volta che le due aziende ne discutono, e l'ultima volta i colloqui non sono andati a buon fine.

Si sa che l'interesse generale per i televisori OLED è attualmente ai massimi storici, quindi è verosimile che Samsung voglia entrare nel business come si deve. Ma se così fosse, dovrà cambiare la sua posizione nei confronti del Dolby Vision HDR, altrimenti potrebbe non valere la pena comprare un OLED economico Samsung.

(Image credit: Dolby)

Il Dolby Vision è una delle forme più avanzate di HDR, che utilizza i dati di contrasto scena per scena e una migliore mappatura dei toni (in altre parole, il modo in cui le parti più luminose di un film masterizzato su un monitor professionale vengono convertite per un televisore di livello consumer) per offrire un'immagine ottimale.

Samsung si è sempre rifiutata di supportare il formato Dolby Vision, promuovendo invece il rivale HDR10+, il cui utilizzo è gratuito. Ma Dolby Vision è molto più utilizzato nelle migliori piattaforme streaming e nei Blu-ray 4K, quindi è di gran lunga il formato più utile e diffuso.

Inoltre, l'aspetto fondamentale di Dolby Vision è che svolge davvero un buon lavoro nel far apparire l'HDR su televisori con livelli di luminosità limitati... come i TV OLED economici.

L'anno scorso, l'azienda ha finalmente ceduto alla sua totale opposizione al Dolby e ha incluso per la prima volta il supporto audio Dolby Atmos nei televisori Samsung. La speranza è che che nel 2024 si apra anche al Dolby Vision, soprattutto nel caso voglia davvero realizzare televisori OLED più accessibili.