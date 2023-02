LG C3 OLED vs LG C2 OLED: conviene passare al nuovo modello?

LG C3 Dimensioni: 42, 48, 55, 65, 77, 83 pollici

Connettività: Wi-Fi 6 (2.4 e 5GHz), Bluetooth 5.2 LG C3 è l'ultimo nato della popolarissima linea di TV OLED di LG ed è atteso per la primavera del 2023. Il nuovo OLED di casa LG un design di grande effetto caratterizzato da cornici sottilissime. A bordo troviamo il nuovo chip Alpha a9 Gen6 che presenta diversi aggiornamenti rispetto al processore Alpha a9 Gen 5 del C2 e promette prestazioni superiori su tutti i fronti. Anche la homepage è più reattiva e sono presenti più opzioni di personalizzazione.

Aggiornamenti intelligenti di webOS

Aggiornamenti intelligenti di webOS

Gli altoparlanti possono essere combinati con le soundbar LG

Connettività: Wi-Fi 6 (2.4 e 5GHz), Bluetooth 5.2 LG C2 OLED è un fantastico televisore che mette brillantemente in mostra le migliori caratteristiche di questa tecnologia: elevato contrasto ed eccellente luminosità. LG C2 vanta colori vividi, una piattaforma smart TV completa e un design elegante che sta benissimo in ogni casa. Certo, non ci sono aggiornamenti epocali rispetto al precedente C1 OLED, ma i miglioramenti incrementali sono utili e la connettività avanzata è di estrema utilità in molti casi d'uso.

Design elegante e minimale

Eccellenti opzioni di connettività

Mancanza di un box per la gestione dei cavi

Il suono surround virtuale non è molto convincente

LG C3 è l'ultimo nato della popolarissima linea di TV OLED di LG, il cui lancio è previsto per la primavera del 2023. Se state pensando di acquistarne uno è bene che sappiate in cosa differisce dal suo predecessore del 2022, l'LG C2.

Nel nostro confronto LG C3 OLED vs LG C2 OLED metteremo a paragone le specifiche dei due modelli per capire se vale davvero la pena investire sul nuovo LG C3 o se conviene aspettare degli sconti sostanziosi sull’attuale LG C2.

La serie C è da sempre la più popolare tra i TV e lo scorso anno la redazione di Techradar ha incoronato il C2 come il miglior TV del 2022. Ci aspettiamo grandi cose dall'LG C3, ma siamo convinti che sia difficile fare molto meglio del C2. Inoltre, al suo arrivo, l'LG C3 OLED costerà più del C2 che è già scontato rispetto al listino e scenderà ulteriormente di prezzo in primavera.

Il nuovo OLED di fascia media di LG sarà sicuramente più leggero e dotato di una migliore tecnologia di elaborazione, ma ci siamo posti una domanda: questi miglioramenti giustificano la spesa per chi possiede già un C2 o anche un LG C1 OLED del 2021?

In questa guida mettiamo a confronto il C3 e il C2 sulla base delle nostre prime impressioni.

Abbiamo recensito a fondo il C2 lo scorso anno ma non siamo ancora riusciti a fare lo stesso con LG C3, con il quale abbiamo passato poco più di mezz’ora durante la presentazione. Tuttavia, oltre che sulle nostre prime impressioni, baseremo il confronto sui dati tecnici e sulle specifiche di ciascun modello per dare un giudizio complessivo.

LG C3 vs C2: prezzi e dimensioni

Le linee LG C3 e C2 propongono gli stessi formati. Siamo inoltre felici di vedere che, oltre a un' opzione da 83 pollici, LG continua a proporre un modello da 42 pollici adatto alla camera da letto (o al PC) oltre ai formati da 48 pollici, 55 pollici, 65 pollici e 77 pollici.

Non abbiamo ancora i prezzi dell'LG C3, ma ci aspettiamo cifre simili a quelle dell'LG C2 al momento del lancio.

I prezzi sono i seguenti:

LG OLED C2 (42 pollici): €1.399

LG OLED C2 (48 pollici): €1,699

LG OLED C2 (55 pollici): €2,099

LG OLED C2 (65 pollici): €2.999

LG OLED C2 (77 pollici): €3.499

Attualmente LG C2 è disponibile a un prezzo molto più basso rispetto al listino: il modello da 42 pollici, ad esempio, si trova meno di 900 euro, mentre il modello da 55 pollici è disponibile a circa 1.300 euro.

Per tutto il periodo in cui entrambi i modelli saranno disponibili, LG C2 OLED sarà sicuramente molto più economico e potrebbero esserci ulteriori sconti.

Per quanto riguarda le dimensioni, vale la pena notare che in entrambe le gamme, ogni modello da 55 pollici in su ha un pannello OLED Evo più luminoso. I modelli da 42 e 48 pollici non beneficiano della stessa tecnologia e risultano meno luminosi.

Lg C2 OLED è il miglior TV della sua categoria per il 2022 votato dalla redazione di TechRadar (Image credit: Future/TechRadar)

LG C3 OLED vs C2 OLED: Funzioni

LG C3 OLED sembra essere un aggiornamento incrementale rispetto al C2 dell'anno scorso, e per di più piccolo, in base alle informazioni che abbiamo sul televisore. Il C3 non offre un'evoluzione radicale dello schermo rispetto al C2, concentrandosi invece su funzioni di elaborazione più avanzate e su un sistema smart TV più elegante.

Se siete dei gamer, sarete felici di sapere che il C3 vanta quattro porte HDMI 4K/120Hz, proprio come il C2. In termini di prestazioni di gioco, il tempo di risposta inferiore a 10 ms del C3 sembra essere più o meno identico a quello del C2, quindi ancora fulmineo per i possessori di PS5/Xbox Serie X.

Dalla sua, LG C3 ha una nuova funzione chiamata Quick Media Switching VRR. Questa funzione promette di risolvere quel fastidioso inconveniente che porta a visualizzare una schermata nera ogni volta che si passa da un ingresso a un altro.

Certo, non si tratta di una novità epocale, ma per tutti coloro che si trovano regolarmente a dover affrontare questo problema quando passano da una console a una Apple TV 4K (2022), ad esempio, si tratta di un bell'aggiornamento. In teoria, questa funzione consentirà anche di aumentare i framerate su dispositivi come per lo streaming come Apple TV (24fps per i film e 30fps per la TV). Tuttavia, per ora Apple TV è l'unico modello ufficialmente compatibile e che potrà trarre beneficio dall'app. Non escludiamo che in futuro se ne aggiungano altri.

LG C3 OLED vs C2 OLED: Design

Grazie a una nuova struttura in fibra composita, LG C3 è più leggero del (gia snello) C2. Fatta eccezione per i materiali, è davvero difficile notare delle differenze tra C3 e C2 a livello puramente estetico.

Il C3 ripropone le ormai classiche cornici sottilissime della gamma LG OLED per ridurre al minimo le dimensioni complessive dello schermo. Per quanto riguarda i supporti, invece, abbiamo visto il C3 appeso a una parete durante il CES 2023, quindi non sappiamo se differiscono o meno dai supporti della gamma C2.

In teoria, i supporti del C3 saranno più leggeri e più piccoli di quelli forniti con il C2, come avvenuto in occasione del passaggio da C1 a C2.

Il C3 OLED ha un nuovo algoritmo che promette di aiutare a distinguere meglio il primo piano e lo sfondo di un'immagine. (Image credit: Future/TechRadar)

LG C3 OLED vs C2 OLED: qualità dello schermo

LG C3 OLED utilizza lo stesso pannello OLED Evo dell'LG C2 OLED, quindi non aspettatevi un aumento significativo della luminosità. In confronto, la linea C2 era più luminosa del 20% rispetto ai precedenti C1. Per quanto riguarda l'elaborazione, il C3 vanta un chip Alpha a9 Gen6 aggiornato rispetto al processore Alpha a9 Gen 5 del C2, il che dovrebbe portare qualche miglioria in termini di elaborazione dell'immagine.

I fan più attenti di LG apprezzeranno il nuovo algoritmo dell'OLED C3 che promette miglioramenti in termini di separazione dei piani. Questo vuol dire che le immagini in primo piano si potranno distinguere meglio da quelle sullo sfondo grazie a un aumento della luminosità percepita nelle aree critiche. Come in tutte le ultime linee OLED di LG, i neri sono infiniti e il contrasto impeccabile, proprio come nel caso del C2. A bordo troviamo anche il supporto per i formati Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, oltre all'ottimo upscaling di LG che consente di riprodurre al meglio le immagini in Full HD.

La homepage più reattiva del C3 e i profili utente migliorati e personalizzabili sno una bella novità. Quando si avvia il C3 per la prima volta, il TV guida l'utente attraverso una serie di impostazioni dell'immagine personalizzate per garantire che il risultato finale sia di suo gradimento. Si tratta di un sistema intuitivo che dovrebbe ridurre al minimo le operazioni di preselezione delle immagini nel menu delle impostazioni avanzate. Il nuovo software rende anche molto più facile passare da un'impostazione all'altra, se lo si desidera.

LG C3 vs LG C2: audio

Per quanto riguarda l'audio, i due modelli di OLED presentano più o meno lo stesso sistema di altoparlanti. Il C3 monta ancora il diffusore a 3.1.2 canali del C2 con una potenza di 40W. Sebbene l'azienda sostenga che il C3 offra un "suono surround virtuale 9.1.2", grazie alla tecnologia AI Sound Pro del pannello. In sostanza, a detta del produttore, il suono è migliore rispetto ai modelli precedenti.

Il C3 introduce anche la nuova tecnologia Wow Synergy: se utilizzato con una soundbar compatibile, il televisore combina i suoi altoparlanti con quelli della soundbar, anziché lasciare che quest'ultima prenda il sopravvento, e utilizza il processore AI per bilanciare in modo ottimale i due elementi.

Le soundbar compatibili saranno naturalmente prodotte da LG.

Se avete un budget limitato, il fantastico LG C2 OLED è la soluzione migliore (Image credit: Future/TechRadar)

LG C3 vs LG C2: Conclusioni

A differenza che nel confronto tra LG C2 OLED e LG C1 OLED, il C3 sembra offrire meno aggiornamenti rispetto al modello dell'anno scorso. Naturalmente, visto che parliamo del nostro televisore preferito del 2022, un modello aggiornato (anche se di poco) non può che essere eccellente.

Per quanto riguarda le caratteristiche, le maggiori attrattive del C3 sembrano essere un'interfaccia più elegante, maggiori opzioni di personalizzazione, un processore più potente e un audio migliorato.

Sebbene i modelli C2 e C1 fossero innegabilmente simili, i nostri test hanno dimostrato che il pannello del C2 offriva un significativo aumento della luminosità, oltre a una migliore uniformità dello schermo, soprattutto nelle scene quasi bianche - cosa che i giocatori che hanno puntato la telecamera sui cieli di GTA 5 potranno confermare.

Per questo, prima di dare un giudizio definitivo sul C3, dovremo svolgere dei test approfonditi sul pannello.

In definitiva, la scelta tra i due modelli dipende dal vostro budget. Se avete un vecchio TV e volete passare a un OLED, LG C2 è una scelta eccellente e si trova a prezzi molto convenienti. Se non avete problemi di budget, potete andare sicuri con il C3, un TV che prende il meglio dal migliore OLED del 2022 e intrduce qualche chicca interessante in termini di connettività, interfaccia e opzioni audio.