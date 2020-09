Samsung Galaxy A42 5G, dopo l'annuncio arrivano anche i dettagli sul prezzo

Samsung Galaxy A42 5G si preannuncia come lo smartphone più economico mai prodotto dall'azienda in grado di sfruttare le tecnologie di comunicazione di quinta generazione. Inizialmente, tra le informazioni diffuse con l'annuncio del dispositivo, mancava quella riguardante il prezzo. Una lacuna che la divisione tedesca di Samsung si è affrettata a colmare con un comunicato stampa.

Adesso sappiamo, che il Samsung Galaxy A42 5G sarà disponibile in Europa a un prezzo consigliato di €369. L'uscita è prevista per fine novembre, quando arriverà sul mercato in tre diverse colorazioni: nero, bianco e grigio.

Se il nuovo smartphone è destinato a prendere il posto del Samsung Galaxy A51 come smartphone 5G più economico del produttore sudcoreano, il suo prezzo resta comunque più alto rispetto ad altri modelli della concorrenza che supportano la stessa tecnologia. Ad esempio, Xiaomi Mi 10 Lite 5G è decisamente più economico con un prezzo che si aggira intorno ai €300 e anche meno, in caso di offerte (piuttosto frequenti su questo modello).

Samsung Galaxy A42 5G: specifiche tecniche a metà

Samsung Galaxy A42 5G monterà uno schermo Super AMOLED Infinity-U da 6,6 pollici, mentre la batteria avrà una capienza da 5.000 mAh. La fotocamera principale sarà composta da quattro sensori: quello principale da 48 MP, uno ultragrandolare da 8 MP, una lente macro e un sensore di profondità, entrambi da 5 MP. La fotocamera frontale avrà un sensore da 20 MP completo di autofocus.

Per quanto riguarda l'aspetto del Samsung Galaxy A42 5G, vale la pena segnalare due particolarità. La prima è che la fotocamera frontale si trova in un alloggiamento a forma di goccia al centro del bordo superiore e non in un punch-hole. L'altra peculiarità è che tre quarti della parte posteriore dello smartphone sono ricoperti da una trama opaca.

Durante l'annuncio, arrivato nel corso dell'evento Unpacked Parte 2 del primo settembre, l'azienda non ha fornito ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche del Samsung Galaxy A42 5G. Al momento mancano, infatti, informazioni fondamentali come quelle riguardanti il chipset e la quantità di RAM.

Fonte: GSMArena