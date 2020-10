Xiaomi Mi 10 Lite: 5G alla portata di tutti

Al giorno d’oggi, l’acquisto di uno smartphone 5G richiede un esborso nettamente maggiore rispetto a quello di una variante 4G e, il più delle volte, il gioco non vale la candela, poiché il 5G non è ancora presente ovunque né in Italia né all’estero. Tuttavia Xiaomi si prepara a cambiare le regole del gioco.

L’azienda cinese, in occasione della presentazione europea della nuova serie Mi 10 , ha lanciato a sorpresa Xiaomi Mi 10 Lite, il primo smartphone 5G destinato alla fascia media del mercato. Anche i fratelli maggiori Mi 10 e Mi 10 Pro supportano la connettività alle reti 5G, ma Mi 10 Lite è nettamente più economico.

Prezzo, disponibilità e specifiche

Xiaomi Mi 10 Lite arriverà sul mercato italiano a maggio (leggermente in ritardo rispetto ai fratelli maggiori Mi 10 e Mi 10 Pro, che saranno disponibili in Italia a partire dal 7 aprile) e avrà un prezzo di €399, molto più basso rispetto ai €699 di Xiaomi Mi Mix 3 5G, attualmente lo smartphone più economico a supportare la connettività alla rete di nuova generazione.

Nel corso della presentazione, Xiaomi ha mostrato una diapositiva riportante un confronto tra Mi 10 Lite e due rivali come iPhone 11 e Samsung Galaxy S20 , sottolineando ulteriormente come lo smartphone di casa Xiaomi abbia al momento un rapporto qualità-prezzo più unico che raro.

Xiaomi Mi 10 Lite è dotato di schermo AMOLED da 6,57 pollici, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel, batteria da 4160 mAh e processore Qualcomm Snapdragon 765G.

Si tratta di specifiche in linea con quelle tipiche di uno smartphone di fascia media, ma Xiaomi Mi 10 Lite ha un obiettivo ben preciso: portare il 5G a tutti.

Qualora la mossa di Xiaomi dovesse rivelarsi vincente, sempre più utenti potranno avere l’opportunità di accedere alla rete di futura generazione, spingendo altri produttori a seguire l’esempio dell’azienda cinese, per fare in modo che il 5G non rimanga un fenomeno riservato soltanto alle élite.