OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro supporteranno il 5G

Ci aspettavamo che la serie OnePlus 8 avrebbe incluso un dispositivo 5G (il primo dispositivo a supportare le nuove reti è stato il OnePlus 7 Pro 5G). Ora, si scopre che ci saranno due o forse tre modelli con supporto 5G.

In un’intervista con CNET , Pete Lau, CEO di OnePlus, ha affermato che la società "punterà sul 5G" e pensa che "anche quest'anno tutti dovrebbero aspettarsi l'arrivo di prodotti 5G a un prezzo ragionevole. Voglio riaffermare il nostro impegno e il nostro investimento a lungo termine sul 5G". Vale la pena ricordare che Lau non parlava necessariamente dei dispositivi OnePlus 8.

Lau non ha confermato se i modelli OnePlus 8 saranno esclusivamente 5G; potrebbero infatti esserci anche versioni 4G. OnePlus 7 Pro aveva sia una variante 4G che 5G, ad esempio, inoltre il colosso cinese potrebbe copiare la strategia di Samsung sui Galaxy S20 , due dei quali in alcuni Paesi sono disponibili sia in opzione 4G che 5G.

Si sente parlare anche di un OnePlus 8 Lite , un dispositivo 4G con un prezzo contenuto da affiancare ai modelli OnePlus 8. CNET ipotizza che quest’ultimo potrebbe effettivamente essere rilasciato nel corso dell'anno.

Una questione di soldi

Gli smartphone OnePlus di solito sono prodotti premium venduti a prezzi accessibili, purtroppo Lau ha suggerito che i modelli OnePlus 8 5G saranno più costosi.

"La nuova tecnologia è costosa, quindi i prezzi degli smartphone 5G saranno superiori a quelli dei prodotti 4G", ha dichiarato Lau nella stessa intervista.

I prodotti 5G in generale sono cari, anche quelli di fascia media, quindi questa notizia non è una sorpresa. Se apprezzate gli smartphone OnePlus e non volete sborsare un capitale, non dimenticate che sarà disponibile anche un'opzione 4G più economica.