Lenovo sta costruendo un impianto per PC e server da un miliardo di dollari in Arabia Saudita

Lenovo e Alat, fondo di investimento pubblico dell'Arabia Saudita, hanno annunciato il completamento di un investimento di 2 miliardi di dollari volto a "stimolare la trasformazione in corso di Lenovo" e a "rafforzare la sua presenza globale".

L'investimento prevede lo sviluppo della catena di fornitura, l'innovazione tecnologica e la produzione all'interno del territorio saudita, con l'obiettivo di creare 1.000 nuovi posti di lavoro nella regione.

Come parte dell'accordo, Lenovo stabilirà una nuova sede per il Medio Oriente e l'Africa (MEA) a Riyadh, consolidando la sua presenza strategica nel mercato regionale.

Lenovo punta forte sull'Arabia Saudita

Lenovo ha annunciato un'espansione significativa in Medio Oriente e Africa, che includerà la costruzione di un nuovo stabilimento in Arabia Saudita dedicato alla produzione di PC e server. L'azienda punta a realizzare milioni di dispositivi ogni anno, con l'obiettivo di avviare le operazioni entro il 2026.

Come parte del suo impegno verso il Regno dell'Arabia Saudita (KSA), Lenovo collaborerà con team di ricerca e sviluppo locali per creare prodotti interamente "Made in Saudi", coprendo l'intero ciclo produttivo.

Il CEO di Lenovo, Yuanqing Yang, ha dichiarato: "Questa collaborazione strategica e l'importante investimento ci offrono risorse e flessibilità finanziaria per accelerare la nostra trasformazione e crescere ulteriormente, sfruttando il potenziale di sviluppo straordinario della KSA e della regione MEA".

Amit Midha, CEO di Alat, ha sottolineato: "Con una nuova sede regionale a Riyadh e un impianto produttivo alimentato da energia pulita nel Regno, Lenovo avrà l'opportunità di espandere significativamente la propria influenza nella regione MEA".

I risultati finanziari recenti di Lenovo confermano una crescita robusta. Il suo Intelligent Devices Group (IDG), che comprende PC e tablet, ha registrato un aumento del fatturato del 15%, mentre l'Infrastructure Solutions Group (ISG) ha segnato un incremento del 65% rispetto all'anno precedente, trainato dall'adozione di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale.