QNAP lancia ufficialmente myQNAPcloud Storage, il cloud perfetto per drive file e destinazione di backup

QNAP ha annunciato oggi il rilascio ufficiale di myQNAPcloud Storage a seguito del successo della versione beta. Progettato per soddisfare le esigenze di archiviazione e protezione dei dati a prova di disastro per privati e aziende, la piattaforma offre un’archiviazione cloud semplice, ad alte prestazioni e sicura, con altri vantaggi come la trasmissione gratuita dei dati.

myQNAPcloud Storage si integra perfettamente con le soluzioni di backup NAS QNAP, incluso il popolare Hybrid Backup Sync, fornendo agli utenti una soluzione di archiviazione cloud ibrida che semplifica il backup, la sincronizzazione e la condivisione dei file. Combinando l’affidabilità di un NAS on-premise con la scalabilità del cloud storage, gli utenti possono sfruttare opzioni di archiviazione flessibili ed economiche che si adattato alle esigenze specifiche.

Caratteristiche e vantaggi principali

16GB di storage gratuito: Tutti coloro che possiedono un account QNAP hanno diritto a 16GB di spazio di archiviazione gratuito come standard.

Sottoscrizioni convenienti: Costi di sottoscrizione significativamente più bassi rispetto ad altri servizi cloud, lo rendono una scelta economica per le aziende.

Nessun costo di trasmissione dei dati: Risparmia di più grazie a myQNAPcloud Storage, che elimina i costi aggiuntivi per la trasmissione dei dati.

13 Data Center Globali: Prestazioni e velocità uniche con 13 data center strategicamente ubicati in tutto il mondo.

Immutabilità dei dati: Grazie alla tecnologia WORM (Write Once, Read Many) e Object Lock, i dati critici sono protetti da ransomware e modifiche accidentali.

Gestione semplificata dei dati: Le funzioni includono il controllo delle versioni, impostazioni del ciclo di vita, i privilegi di accesso e il monitoraggio delle attività, per migliorare l'efficienza della gestione dei dati aziendali.

Sicurezza totale: La protezione dei dati con la crittografia lato server e il vault personale, garantiscono una protezione e privacy eccezionali contro accessi non autorizzati.

Accessibilità globale: Accedere ai dati sempre e ovunque, utilizzando un'ampia gamma di dispositivi e piattaforme, inclusa l'applicazione mobile di Qfile Pro.

“Siamo entusiasti di lanciare ufficialmente il servizio myQNAPcloud Storage nel 2025, offrendo agli utenti una soluzione cloud affidabile e scalabile per l’archiviazione e il backup dei dati,” ha dichiarato Andy Fung, Product Manager di QNAP. “Questo traguardo sottolinea il nostro impegno nel fornire innovazioni che migliorano l’esperienze NAS e creano un collegamento tra storage locale e cloud.”

