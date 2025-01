Nintendo rompe il silenzio sui rumor di Switch 2, ma le domande restano

Negli ultimi tempi, le voci sulla Nintendo Switch 2 hanno invaso l'attenzione del pubblico, rivelando apparentemente molti dettagli sulla console prima ancora del suo annuncio ufficiale. Informazioni sul design, sul nome e su alcune caratteristiche principali sembrano già essere emerse, un fatto piuttosto insolito per un prodotto così atteso. Non ricordo un'altra console che abbia subito una simile quantità di indiscrezioni prima del suo reveal.

A peggiorare la situazione, alcuni produttori di accessori di terze parti hanno iniziato a condividere pubblicamente i loro concept della console. Tra questi, Genki, noto per i suoi accessori per Switch, ha mostrato un mockup della presunta Nintendo Switch 2 durante il CES 2025. Questo prototipo, sebbene non ufficiale, ha suggerito alcune possibili dimensioni e dettagli sul design della console.

Nintendo è intervenuta con una dichiarazione fornita a CNET Japan, affermando che "l'hardware di gioco che Genki sostiene essere hardware Nintendo al CES 2025 non è ufficiale e non è stato fornito all'azienda da Nintendo". La dichiarazione, benché chiarisca la mancanza di ufficialità del mockup, non smentisce le voci o le caratteristiche mostrate. Genki, in seguito, ha ammesso che il prototipo era basato su voci e informazioni trapelate piuttosto che su dettagli confermati.

Nonostante ciò, resta il dubbio: quanto di questo è realmente accurato? Nintendo, dal canto suo, non ha fornito ulteriori dettagli e l'unico modo per avere conferme sarà aspettare il reveal ufficiale della console. Fortunatamente, l'azienda ha promesso di presentare il nuovo sistema entro la fine dell'anno fiscale, che termina il 31 marzo. L'attesa, quindi, potrebbe non essere troppo lunga.