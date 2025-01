EarFun Air Pro 4+: auricolari AI e dongle Auracast economico in arrivo

EarFun ha annunciato una nuova versione dei suoi auricolari Air Pro 4, denominata Air Pro 4+. Questo modello ha un costo leggermente più alto rispetto al precedente, ma se le capacità di intelligenza artificiale promesse dall'azienda si dimostreranno valide, potrebbe essere un aggiornamento interessante. Inoltre, il prezzo resta significativamente più competitivo rispetto a quello di molti rivali di marchi più noti.

Gli Air Pro 4+ non sono l'unica novità che EarFun porterà al CES. Oltre a una serie di nuove cuffie, l'azienda presenterà un trasmettitore wireless completamente nuovo, chiamato Auracast, capace di inviare segnali audio a una vasta gamma di cuffie, ampliando le possibilità di utilizzo.

(Image credit: EarFun)

EarFun Air Pro 4+ e dongle Auracast: caratteristiche principali, prezzo e disponibilità

Gli EarFun Air Pro 4+ rappresentano un'evoluzione del modello precedente, con il supporto di un SoC Qualcomm che integra tecnologie avanzate come la cancellazione attiva del rumore aptX Lossless e QuietSmart 3.0. Per migliorare la qualità delle telefonate, gli auricolari sono dotati di sei microfoni che gestiscono la riduzione del rumore.

Un'altra caratteristica distintiva è la traduzione linguistica assistita dall'intelligenza artificiale, pensata per facilitare i viaggiatori e i professionisti globali. Tuttavia, non avendo ancora testato questa funzione, dobbiamo basarci sulle dichiarazioni di EarFun. Gli auricolari combinano armature bilanciate con driver dinamici compositi da 10 mm per offrire un'esperienza sonora di alta qualità.

La batteria promette un'autonomia totale di 54 ore con ricarica rapida, mentre la connettività Bluetooth supporta l'accoppiamento multipoint e una modalità a bassa latenza per l'uso con video e giochi. Gli Air Pro 4+ saranno disponibili su Amazon a maggio 2025 al prezzo di 99,99 dollari (circa 92 euro), rimanendo competitivi nel segmento degli auricolari economici. Nella nostra precedente recensione degli Air Pro 4, avevamo apprezzato il rapporto qualità-prezzo e la durata della batteria, pur trovando alcune opzioni di configurazione eccessivamente complesse. Ci auguriamo che il nuovo modello migliori questo aspetto.

Un altro prodotto interessante annunciato da EarFun è l'EarFun UD100, un dongle USB Auracast dal costo di 19,99 dollari (circa 18 euro). Questo dispositivo si collega tramite USB-C e trasmette l'output audio da PC, tablet o smartphone verso dispositivi compatibili tramite Bluetooth 5.4. Supporta codec come aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX HD, aptX LL, SBC e LC3, permettendo una trasmissione fino a 96kHz/24-bit con una latenza di soli 20ms. L'UD100 sarà disponibile negli Stati Uniti a partire da maggio 2025 e promette di essere un'aggiunta utile per chi cerca una soluzione versatile e conveniente per la trasmissione audio.