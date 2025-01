Ultrahuman Rare: gli anelli intelligenti di lusso in oro e platino debuttano al CES 2025

Ultrahuman, azienda specializzata in tecnologia per la salute e il benessere, ha presentato al CES 2025 il suo nuovo anello intelligente di lusso, Ultrahuman Rare. Questa linea di anelli si distingue per l’uso di materiali pregiati come oro e platino a 18 carati, posizionandosi come un prodotto esclusivo nel panorama dei dispositivi indossabili.

A differenza di modelli come Oura Ring 4 e Samsung Galaxy Ring, che utilizzano rivestimenti metallici in titanio per simulare colori come oro e argento, Ultrahuman Rare è realizzato con metalli preziosi autentici. Sebbene l’oro sia un materiale notoriamente morbido, l’azienda ha progettato questo anello principalmente come oggetto di lusso e simbolo di artigianato, più che come un dispositivo da utilizzo quotidiano intensivo.

Mohit Kumar, fondatore e CEO di Ultrahuman, ha descritto il Rare come una nuova interpretazione dell’anello intelligente, capace di combinare funzionalità per il benessere con un design raffinato e unico.

La collezione comprende tre varianti: Dune, in oro 18 carati; Desert Rose, in oro rosa 18 carati; e Desert Snow, in platino PT950. Gli anelli saranno inizialmente disponibili presso negozi di lusso come Printemps a Parigi e Selfridges a Londra, con piani di espansione verso altre città come New York, Milano, Dubai e alcune località in India.

Per quanto riguarda i prezzi, la versione in platino avrà un costo di 2.000 sterline, mentre i modelli in oro 18 carati saranno venduti a 1.800 sterline. L’azienda ha confermato che ulteriori dettagli sui prezzi in altre regioni verranno forniti nei prossimi mesi.

Dune - £1.499 (circa $1.900 / AU$3.000)

Desert Rose - 1.499 sterline (circa 1.900 dollari)

Desert Snow - 1.799 sterline (circa 2.250 dollari)

Gli utenti della linea "Rare" avranno anche accesso a vita a Ultrahuman X, il pacchetto assicurativo dedicato ai dispositivi Ultrahuman.

Un vero anello intelligente o l'ennesima trovata pubblicitaria?

Questo tipo di prodotti ultra-lussuosi non è una novità nel mondo della tecnologia. Pensiamo a telefoni placcati in oro o alle edizioni esclusive di Apple Watch firmate Hermes. Si tratta spesso di dispositivi ripensati con materiali di pregio o marchi di lusso per giustificare un prezzo elevato e attirare l'attenzione dei media.

Nel caso degli anelli intelligenti, l'idea di utilizzare oro o platino sembra particolarmente azzeccata, poiché si inserisce perfettamente nel contesto della gioielleria. Ciò consente alle persone di indossarli come un accessorio elegante, senza rinunciare alle funzionalità avanzate di un anello smart, specialmente se ben realizzato come quelli di Ultrahuman. La nostra recensione dell'Ultrahuman Ring Air, in cui ha ottenuto un punteggio molto positivo di quattro stelle, suggerisce che potrebbe esserci davvero un mercato per queste varianti di lusso.