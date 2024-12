OnePlus 13 e 13R: tutti i dettagli sui nuovi telefoni in uscita a gennaio

An official image of the OnePlus 13

Il OnePlus 13 e il OnePlus 13R saranno lanciati a livello globale il 7 gennaio.

Il OnePlus 13 è stato lanciato in Cina il 4 dicembre.

Non sono stati ancora annunciati i prezzi di nessuno dei due telefoni

Il tanto atteso OnePlus 13 arriverà ufficialmente sul mercato globale il 7 gennaio, affiancato dal fratello di fascia media, il OnePlus 13R. OnePlus ha confermato questa data di lancio attraverso un comunicato stampa, pochi giorni dopo l’introduzione del OnePlus 13 sul mercato cinese il 4 dicembre.

Con il lancio di gennaio, il OnePlus 13 e il 13R si posizionano come concorrenti diretti della linea Samsung Galaxy S25, che è prevista per lo stesso periodo. Questo scontro diretto mette i dispositivi OnePlus in una posizione strategica per sfidare uno dei marchi più affermati nel segmento degli smartphone di fascia alta e media.

OnePlus ha inoltre rivelato alcune specifiche ufficiali per le versioni globali di questi dispositivi, confermando l’attenzione dell’azienda nell’offrire prestazioni e qualità ai suoi utenti. Questo annuncio ha acceso l’entusiasmo degli appassionati, che attendono con curiosità di scoprire come il OnePlus 13 si posizionerà nel competitivo mercato globale degli smartphone.

Il OnePlus 13 promette di essere uno smartphone all’avanguardia, grazie al potente chipset Snapdragon 8 Elite, leader della categoria, e a un display ad alta risoluzione 2K con frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz. Il pannello garantisce inoltre una luminosità massima impressionante di 4500 nit, il che lo rende ideale per l’utilizzo anche sotto la luce diretta del sole. Questo sarà anche il primo modello OnePlus a ottenere le certificazioni IP68 e IP69, offrendo una maggiore resistenza all’acqua e alla polvere.

OnePlus ha sottolineato che il display del OnePlus 13 è stato valutato con il massimo punteggio, A++, dall’organizzazione indipendente DisplayMate, un riconoscimento che sottolinea la qualità superiore dello schermo.

Al momento del lancio, il OnePlus 13 sarà disponibile in tre colori: Black Eclipse, Arctic Dawn (bianco) e Midnight Ocean (blu). La variante blu introduce una novità, essendo il primo telefono a utilizzare una pelle vegana in microfibra, progettata per migliorare la resistenza ai graffi e offrire un tocco elegante.

Passando al OnePlus 13R, questo modello di fascia media si presenta con un sistema a tre fotocamere, una generosa batteria da 6000 mAh e Gorilla Glass 7i sui pannelli anteriore e posteriore. Il dispositivo adotta un display piatto, una scelta insolita per OnePlus, e misura appena 8 mm di spessore. Per quanto riguarda i colori, il OnePlus 13R sarà disponibile nelle varianti Nebula Noir e Astral Trail, anche se i dettagli su queste tonalità non sono ancora stati svelati.

Il prezzo di entrambi i dispositivi sarà annunciato il 7 gennaio, durante l’evento di lancio globale del OnePlus 13. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, il costo del OnePlus 13 potrebbe essere in linea o leggermente superiore rispetto al suo predecessore, il OnePlus 12, che partiva da 899 euro. Questo annuncio conferma anche l’esistenza del OnePlus 13R, posizionato come modello di fascia più accessibile, in modo simile al Samsung Galaxy S24 FE.

L’evento del 7 gennaio sarà l’occasione per scoprire ulteriori dettagli su questi due dispositivi, che si preannunciano come protagonisti del mercato smartphone nel 2024.