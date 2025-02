OnePlus Open 2: in arrivo un importante upgrade fotografico

The OnePlus Open launched in October 2023

Oppo sta preparando il lancio del nuovo Oppo Find N5, che probabilmente arriverà sul mercato globale con il nome di OnePlus Open 2. Secondo le ultime indiscrezioni, questo dispositivo potrebbe introdurre un importante aggiornamento fotografico che neanche i top di gamma come il Samsung Galaxy S25 Ultra offriranno.

L'informatore Smart Pikachu, tramite Android Authority, ha rivelato che l'Oppo Find N5 sarà dotato di una modalità macro sul teleobiettivo. Questo permetterà di scattare foto ravvicinate con una qualità superiore rispetto a una lente macro tradizionale, offrendo maggiore flessibilità nelle riprese dettagliate.

Avere il supporto macro sul teleobiettivo rappresenta un vantaggio significativo rispetto alla soluzione adottata da Samsung, Google e Apple, che finora non hanno implementato questa tecnologia nei loro dispositivi di punta. Se confermata, questa caratteristica potrebbe rendere il OnePlus Open 2 una scelta più versatile rispetto ai prossimi Pixel 9 Pro e iPhone 16 per chi cerca prestazioni fotografiche avanzate.

Voci di corridoio

(Image credit: Oppo)

Le indiscrezioni sul prossimo telefono pieghevole di Oppo, il Find N5, che sarà probabilmente commercializzato come OnePlus Open 2 a livello globale, continuano ad aumentare. Sembra che il nuovo dispositivo porterà aggiornamenti significativi, tra cui una batteria da 5.900 mAh, certificazione di impermeabilità e l'adozione del potente chipset Snapdragon 8 Elite di Qualcomm.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il design: il OnePlus Open 2 potrebbe essere il pieghevole più sottile mai lanciato. Oppo ha persino pubblicato immagini che lo confrontano con l'iPad Pro M4 di Apple, suggerendo un profilo estremamente sottile.

Resta ancora un'incognita la data esatta di lancio. Le voci suggeriscono che il dispositivo arriverà nella seconda metà del 2025, anche se molti sperano in un debutto anticipato. Visto il successo del primo OnePlus Open, le aspettative per questa nuova versione sono alte, e sarà interessante vedere come si posizionerà nel mercato dei migliori telefoni pieghevoli.