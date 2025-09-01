OnePlus 15, trapelano design e specifiche del nuovo top di gamma
Le indiscrezioni parlano di Snapdragon 8 Elite 2, fino a 16GB di RAM e un look rivisto con nuove colorazioni.
Finora non si era saputo molto sul successore di OnePlus 13, ma un nuovo gruppo di leak offre un quadro più chiaro di cosa aspettarsi, dentro e fuori dal prossimo OnePlus 15 (con il numero 14 saltato per via della sua associazione alla sfortuna in Cina).
Secondo quanto riportato da Android Headlines, i primi benchmark trapelati online mostrano che lo smartphone sarà alimentato dal nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. I punteggi, per ora piuttosto bassi, non vanno però presi troppo sul serio: in questa fase dello sviluppo non riflettono le reali prestazioni che il dispositivo sarà in grado di garantire al lancio.
Sempre dai benchmark emerge inoltre che OnePlus 15 potrebbe arrivare con 16 GB di RAM, o quantomeno con un’opzione che li preveda. L’attuale OnePlus 13 è disponibile con 12 GB, 16 GB o 24 GB di RAM, anche se quest’ultima configurazione non è stata distribuita in molti mercati.
Renders and colors
OnePlus 15 storage & color options, as per DCS- 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+256GB, 16GB+512GB, and 16GB+1TB- Black, Purple, and Titanium color options pic.twitter.com/Do9n9Uhaw9August 29, 2025
Abbiamo anche avuto modo di vedere alcuni render non ufficiali condivisi dal leaker @Sudhanshu1414 (via Notebookcheck), anche se, come sempre, nulla è certo fino a quando OnePlus non presenterà ufficialmente il suo nuovo flagship.
Secondo queste immagini, il dispositivo dovrebbe arrivare in tre colorazioni: nero, argento e viola scuro. Il modulo fotografico posteriore, esterno, passerebbe da forma circolare (come su OnePlus 13) a una quadrata, pur mantenendo la presenza di tre fotocamere, in linea con l’attuale modello.
Curiosamente, un dirigente di Oppo, azienda madre di OnePlus, ha dichiarato che il design di OnePlus 15 è uno dei suoi preferiti degli ultimi anni, anche se a prima vista non sembra discostarsi troppo dagli standard della serie.
Per quanto riguarda il lancio, il modello standard di OnePlus 13 è arrivato in Cina a inizio novembre 2024, per poi debuttare a livello globale a gennaio 2025. È quindi probabile che il successore segua uno schedule simile, semplicemente spostato avanti di 12 mesi.
Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora.
Nato nel 1995 e cresciuto da due genitori nerd, non poteva che essere orientato fin dalla tenera età verso un mondo fatto di videogiochi e nuove tecnologie. Fin da piccolo ha sempre esplorato computer e gadget di ogni tipo, facendo crescere insieme a lui le sue passioni. Dopo aver completato gli studi, ha lavorato con diverse realtà editoriali, cercando sempre di trasmettere qualcosa in più oltre alla semplice informazione. Amante del cioccolato fondente, continua a esplorare nuove frontiere digitali, mantenendo sempre viva la sua curiosità e la sua dedizione al settore.