OnePlus 15: nuove foto e specifiche trapelate prima del lancio

• Sono emersi ulteriori dettagli sul OnePlus 15

• Abbiamo anche alcune foto trapelate del telefono

• Il dispositivo potrebbe essere lanciato entro fine mese

Sappiamo che il OnePlus 15 arriverà presto – forse già entro fine mese – e abbiamo già avuto un'anteprima ufficiale del suo design. Ora una nuova indiscrezione ci svela ulteriori specifiche e immagini del dispositivo di punta.

La fonte è il tipster @TechKard (via GSMArena), che ha ripreso informazioni apparse sul social cinese Weibo. Sebbene non sia possibile verificare l'accuratezza di questi dettagli, sembrano coerenti con quanto emerso finora.

Secondo l'indiscrezione, avremo uno schermo OLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 165 Hz e luminosità massima di 1.800 nit. Il chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 dovrebbe gestire il tutto, come OnePlus ha già confermato.

Il modello attuale

Si tratta di un upgrade sostanziale rispetto al OnePlus 13, il telefono che il OnePlus 15 andrà a sostituire e che ci è piaciuto molto, tanto da assegnargli 4,5 stelle su 5 nella nostra recensione del OnePlus 13.

